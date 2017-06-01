即巿股評 港股直擊

噚日恒指最後都要跌幾十點收場，但正因為跌市，所以恒指牛(69907)變相有位攝到入場；噚晚喺屋企10點零到睇緊電視(係呀，財經新聞啲節目)，不過噚晚個topic就當然係近期全城熱話嘅海之戀+啟德新地王啦，而我嘅焦點就落咗係佢跳住轉嘅道指，見到佢跌緊60幾點至70點，心諗：唔係掛？

到今朝早起身，見到日經升過百點，美股最後只係跌咗20點咁大把，心諗：咁樣走法即係叫我晨咁早要掉是走隻恒指牛(69907)啫；再望望電話，原來我老細噚晚whatsapp我，問我今日9點30分返到公司同佢傾吓啲product嘢，我再睇吓個鐘，咦？乜8點半啦？嗱嗱聲撲出門口坐地鐵衝返公司，喺地鐵上差啲唔記得將隻恒指牛(69907)放走；9點38分返到公司見到我老細喺我個位附近，好彩都只係casual咁傾吓啲嘢，講唔夠半個鐘佢就走咗啦，坐返低時開機開電視，都只係9點55分，不過恒指就已經由今朝早升75點開市，變跌到落去最低位25615點，開埋個倉再睇，原來恒指牛(69907)仲要排到隊走人，既然係咁就由得佢先啦，反正朝早開市一下子抽升之後，見恒指5分鐘圖出現兩支大陰燭，同步啲RSI、SlowSTC(14,3)都已經跌到落底，應該咁上下時候就會起番身架啦。

上上吓網條恒指忽然load唔到，同個developer搞搞吓個wifi，又搞到10點28分，再睇番電視機見到恒指又升番上去，恒指牛(69907)點算？開埋恒指牛熊證街貨圖先算啦。一開就見到26000至26099點成為咗新嘅熊證重貨區，呢度有相當於1036張期指，而再落100點，即係25900至25999點，呢度就有979張期指，為第二重貨區。用恒指暫時高位25738點計，其實佢連最貼價嘅25800至25899點呢個範圍都未踩入，而呢度就有相當於652張期指嘅熊證，比噚日走咗一半有多。

依家10點32分，恒指現價25723點，用呢個數去計嘅話，只要個市升多376點就可以升到26099點呢個位，又即係最貼價嘅嗰三個街貨位全數期指食清光，呢度夾埋有2667張期指。

向下望牛證，開始有過千期指嘅重貨係度，不過同現價有成500點距離，就係喺25200至25299點，呢度有相當於1137張期指。同樣用10點32分個現價25723點去計嘅話，即係要個市向下行523點先可以食到呢過千張期指，計埋25400至25499點同25300至25399點呢度分別有220同54張期指，唔用計數機都知道連2000張都無，算吧啦。

講講吓恒指又升返70幾點，事關騰訊(00700)喺20天線(262.46元)就即彈，恒指牛(69907)我係咪應該幸慶今朝早趕住返嚟見老細而求其set咗個價位，最後排唔到而仲係個倉入面hea到依家，有啲「塞翁失馬焉知非福」嘅感覺？既然係咁就繼續由佢係倉啦(咁當然會睇住個市而再作決定啦，我都係想吼5分鐘圖恒指見超買時即走隻恒指牛(69907)啫)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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