訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】利福地產全購完成 股價破頂

放大圖片

利福地產(02183)顯著造好，暫時最多升14.6%，見5.96元創上市新高，現升10.8%，成交額530萬元。

集團昨日收市後公布，全購要約完成，共獲已發行股本約22.17%接納，一致行動人士共持有已發行股本約81.73%，因此要約人將採取合適行動盡快回復所規定的最低公眾持股量。

集團亦公布高層變動，當中劉鑾鴻已辭任董事會主席和非執行董事，而林榮濱已獲委任為董事會主席，執行董事程璇獲委任為行政總裁，昨日生效。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。