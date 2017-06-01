港股直擊 即巿股評

利福地產(02183)顯著造好，暫時最多升14.6%，見5.96元創上市新高，現升10.8%，成交額530萬元。

集團昨日收市後公布，全購要約完成，共獲已發行股本約22.17%接納，一致行動人士共持有已發行股本約81.73%，因此要約人將採取合適行動盡快回復所規定的最低公眾持股量。

集團亦公布高層變動，當中劉鑾鴻已辭任董事會主席和非執行董事，而林榮濱已獲委任為董事會主席，執行董事程璇獲委任為行政總裁，昨日生效。

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