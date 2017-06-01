港股直擊 即巿股評

港股連升五個月，今日踏入6月首個交易日，料恒指續在高位爭持，騰訊(00700)昨日挫逾2%失守10天線，能否及時回穩，對大市走勢有一定影響。

隔晚美股連續兩天小幅下跌。道指跌20點或0.1%，報21008點，全個5月漲0.3%。納指微跌4點報6198點，月漲2.5%，是美股三大指數中表現最好。美國經濟數據疲軟，令投資者情緒受挫。摩根大通、美國銀行、及高盛等公司對第二季度的交易狀況弱化表示擔憂，令銀行板塊普遍受壓。

美聯儲經濟狀況褐皮書顯示，大多數地區聯儲報告4月初至5月末，經濟持續緩慢或適度增長；製造業與多數非金融服務行業正適度地增長；企業表達了對短期內前景的樂觀，愈來愈多的行業及地區出現勞動力短缺；就業與薪資繼續以溫和與適度的速度增長；物價壓力有小幅提高。

經濟數據表現疲弱，美國的二手房簽約銷售指數不及預期；另外，5月份的芝加哥採購經理人指數從4月份的58.3(為28個月來最高值)下降至55.8。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報67.78元，升8仙。中移動(00941)ADR收報85.89元，跌0.56元。騰訊昨日挫2.6%，跌穿10天線，其ADR隔晚收報268.45元，升0.85元。國壽(02628)ADR收報25.4元，跌0.2元。油價續向下，中石油(00857)ADR收報5.17元，跌5仙；中石化(00386)ADR收報6.4元，升1仙；中海油(00883)ADR收報8.79元，跌0.11元。

ADR港股比例指數報25633，較周三恒指收市跌27點或0.1%。恒指昨日最多升116點，高見25817點，再創2015年7月6日以來新高，收市倒跌40點報25660點，7連升告終。股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.7個百分點至40.6%。「滬港通」南向額度使用僅為7.4%，為5月2日錄得淨流出之後最低。離岸人民幣周三大漲，達到去年10月以來最高點。

地政總署公布，啟德第1F區2號商業地，由南豐發展以近246億元中標，再刷新新地王，每方呎樓面地價約12868元，高於市場預期上限。

瑞士洛桑國際管理發展學院發表2017年世界競爭力排行榜，香港連續第二年排名首位，瑞士和新加坡分排第2及第3位，中國排名第18位。

內地今早公布財新5月製造業PMI指數；另外，澳門政府最快今日公布上月博彩收入數字。

焦點股份

中國恒大(03333)：周一股價急升近兩成三後，昨日下挫8%，公司今早宣布獲第二輪投資者向旗下持有86.84%權益的恒大地產投入395億元人民幣資本金，完成後集團於恒大地產持股將為73.88%。

建滔化工(00148)：公布通過其附屬於市場合共購入國泰航空(00293)3782.6萬股，涉及總代價約4.33億元。

今日有多家公司舉行股東大會，以利豐(00494)及永利澳門(01128)較受市場關注。

今日有多隻股份除息，包括金沙中國(01928)、建滔化工、建滔積層板(01888)等。