即巿股評 港股直擊

今年環球股市強勁，恒指首季錄得近一成進賬，踏入第二季再下一城，已攀升至23個月新高，5月收於25660點，全月上升1045點。很明顯，5月股市不「窮」，6月又會否「絕」呢？

從政治層面來看，特朗普以「美國優先」為重點，將精力轉向國內，大幅壓縮對外開支。2018年財政預算，徹底改變美國主導的軍事遊戲規則，以貸款代替美國的無償軍事贈款：只有以色列、埃及、約旦和巴基斯坦能繼續得到專項資金，其他51個國家原先的無償贈款將修改為貸款。這些原本獲得美國前朝無償援助的國家，頓時失去靠山，政局或將陷入動盪，不得不改變政策傾向和戰略選擇，開始重新站隊。

北約内部貌合神離

前數天7大工業國峰會在意大利閉幕，與會領袖都覺得峰會不是7國會議，而是「6對1」的局面。在會後發表的聯合公報，6國領袖重申履行旨在減少溫室氣體排放的《巴黎協定》，而傲慢的特朗普則表示，正檢視氣候變化政策，並暗示要退出協定。德國總理默克爾其後在競選集會說，隨着特朗普當選美國總統以及英國脫歐，歐洲必須「為自己的命運奮鬥」，維持德法關係應該列作優先工作。雖然法國新領導人馬克龍立誓重振法國經濟，卻缺乏明確的措施與手段，更沒有修改法國現行政治體制的魄力，在龐大政府債務的拖累下，錢從何來？經濟失衡、福利竄升、外交冒進，再加上恐怖主義、難民湧入、族群撕裂等問題揮之不去，可以預料，馬克龍當政的五年，很大可能仍是繼續內耗爭吵。

北約内部貌合神離，歐盟的牢固性已備受關注，向東蠶食的步伐更不用提，最慘的莫過於前蘇聯拆出來的烏克蘭，如今失去美國靠山，烏克蘭政府將陷入惶恐。其他原是依靠美國的前東歐國家也如坐針氈，給俄羅斯一個反撲的機會。同樣道理，俄、美在中東的角力，將會形勢逆轉，高下互見。

南海局勢或可暫時平靜

特朗普在外交上對華態度與前朝奧巴馬的圍堵政策大相徑庭，最明顯的就是對「一帶一路」的看法。自中國提出「一帶一路」以來，屢屢遭到美國前朝和日本的強力狙擊，沿線國家在中美之間不斷左搖右擺。尤其是新加坡，一直慫恿美國盡快實施跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)，將中國摒出太平洋自貿區之外，而其他東南亞小國則利用中國與美日之間的爭鬥，盡量壓低中資承建項目的報價。隨着美國退出TPP，各國開始調整策略，連奸險的日本安培政府也向中國揮動橄欖枝，表態要積極配合「亞投行」及「一帶一路」戰略，相信南海局勢或可暫時平靜一會。

朝鮮半島波譎雲詭

然而，東海還是一枚計時炸彈！北韓前幾天發射彈道導彈，已是今年第九次，其射程及精準制導系統不斷提高。北韓今次試射導彈暗示不接受美國早前開出對話條件，同時抗議聯合國安理會準備實施新一輪制裁。朝鮮半島核問題確實是波譎雲詭，現是要看中、俄如何合作應對，若六方仍未返回談判桌，短期還是充滿不穩定因素。

美國經濟穩步前進

從經濟的角度來看，美國近期的經濟數據比較參差，如4月個人支出及收入按月均上升0.4%，合乎市場預期；Markit公布的5月製造業採購經理指數初值跌至52.5，是去年9月後最低；5月服務業採購經理指數初值卻升至54，是1月以來最高；費城聯邦儲備銀行5月製造業指數則升至正38.8，超高於市場預期的正19.5；5月芝加哥採購經理指數(PMI)跌至55.2，低於市場預期的57。縱然如此，美國經濟整體來説還是穩步前進，達拉斯聯儲行總裁重申支持聯儲局今年再加息兩次，又預計局方縮減資產負債表將以漸進、可預測的方式進行，過程持續數年。市場現將焦點放在未來兩天的經濟言論及數據，如聯儲局的褐皮書提及經濟和就業市場狀況、5月非農業新增職位、失業率等等，都足以影響未來加息的步伐。

至於國内方面，4月外滙儲備升至近3.03萬億美元，連升3個月，主要是供給側結構性改革深入推進，經濟基本面進一步發揮穩中向好，人民幣滙率保持基本穩定，跨境資金流向均衡發展，因而推動外滙儲備規模進一步穩定。剛公布的5月官方製造業採購經理指數(PMI)維持於51.2，連續第10個月處於50以上的擴張水平，而新訂單指數維持於52.3，反映需求持續擴張。5月官方非製造業採購經理指數反彈至54.5，高於4月的54，顯示非製造業擴張活動加快，並保持平穩較快發展勢頭。雖然5月中某些評級機構將中國及香港的評級忽然調低，但對中港經濟未有大震蕩，反而引起財經部門大力反駁，批評他們不明國情，管中窺豹，本末倒置。老實説，自從雷曼倒閉之後，有識之士對某些評級機構的論調，雖不致嗤之以鼻，但大多抱著保留態度。況且，6月中又是「A股入摩」的決定時刻，評級的舉動是否「陰謀論」呢？還是讓精明的讀者自己去判斷。

落後板塊將會接力而上

綜合上述因素，本月環球股市仍受政治消息及經濟數據影響，不同板塊將會表現參差。市場傳出，為配合香港回歸二十周年，中央領導層訪港營造良好氣氛，中央制定了「七一」前維穩香港股市計劃。從市場資金動態所見，「大盤」仍在低位慢慢收集質優的A股、相關H股、熱門A股ETF、一帶一路相關行業等等。預計港股將會是「炒股不炒市」，上升太多的板塊可能有回吐，落後的板塊將會接力而上。不妨多做功課，留意落後板塊的質優股，正常情況下的短期回報應不錯，但一定要嚴守止蝕，因爲實在太多未知數了。

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。