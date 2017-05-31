港股直擊 即巿股評

中港股市端午節假期後復市，港股早段再創近23個月高位，但已連升7日的恒指見回吐壓力，反覆低收。MSCI換馬今日收市後進行調整，刺激成交額過千億。

恒指高開4點，開市後曾倒跌，再拗腰抽升116點，高見25817點，再創2015年7月6日以來新高，其後升勢回順，半日收市前倒跌45點見半日低，中午跌21點。午後恒指跌穿上午低位，最多跌51點，見25650點全日低。恒指收報25660點，跌40點或0.2%，7連升告終。大市今日有近850隻股份下跌，上升股逾600隻。

總結5月份，恒指升1045點或4.2%；今年以來連升5個月，累飆3660點或16.6%。

MSCI明晟季度指數調整將於今日收市後生效，帶動全日成交額飆高至1105.21億元，為超過兩個月新高，較周一(29日)增加約497.17億元或81.8%。

國企指數收報10602點，跌16點或0.1%。國指全月升383點或3.7%。

恒指6月期指收市跌2點或0.01%，報25481點，低水180點。

A股窄幅高收，滬指升0.23%；深成指升0.06%。兩市成交額約3891億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌3點，報21012。

藍籌股方面，騰訊(00700)沽壓明顯，收市跌2.6%，拖低大市，成交額達100億元；建行(00939)跌0.8%；港交所(00388)跌0.5%；太古A(00019)跌1.7%；昆能(00135)跌1.4%。相反，中電(00002)升1.6%；煤氣(00003)創多年新高，收市升2.6%；中移動(00941)升0.3%；聯想集團(00992)否認私有化，今日仍見追捧，收市升5.2%；長實地產(01113)升1.2%。

焦點板塊

汽車股：特斯拉隔晚在美股創出歷史新高，成為美國市值第一大汽車製造公司。本港中資汽車股今日亦受追捧，吉利汽車(00175)創52周新高，午後曾飆9.3%，收市升7.5%，為表現最好藍籌，全月累升22.86%為藍籌升幅王；廣汽集團(02238)升3.2%；華晨中國(01114)升4.2%；比亞迪股份(01211)升2.9%；長汽(02333)升1.3%。

內險股：內地《第一財經》報道，養老保險綜合改革方案預計今年內正式公布實施。內險股早段跑出，收市個別發展，平保(02318)創近23個月新高，最多升2.9%，惟收市倒跌0.8%；國壽(02628)創逾19個月高，收市無起跌。另外，新華保險(01336)升3.1%；太平(00966)升2.5%；太保(02601)升4.2%，為表現最好國指成分股。

濠賭股：本月賭收最快於明日公布，板塊今日走勢領前，銀娛(00027)創逾兩年高，收市升3.1%；金沙中國(01928)升2.1%；美高梅中國(02282)升2.2%；永利澳門(01128)升0.6%；澳博(00880)升2%。新濠國際(00200)升4.2%，創52周新高。

焦點股份

MSCI明晟季度指數調整今日收市後生效，相關股成交暢旺：國泰(00293)將被剔出MSCI香港指數成分股，收市跌2.6%，成交額12.51億元。四環(00460)和敏實(00425)加入MSCI中國指數成分股，收市分別升1.8%和升5.3%，成交額分別達10.53億元和12.91億元。恒騰網絡(00136)和中國外運(00598)遭剔出MSCI中國指數，收市分別跌10.2%和1.6%，成交額2.13億元和5.28億元。

科通芯城(00400)：周一(29日)晚上發澄清公告逐點反駁沽空機構指控，而烽火研究昨日(30日)再發表報告駁斥。股份今早復牌，早段曾升7.7%，其後沽壓湧現，曾挫26.3%，見5.75元創逾21個月新低，收市挫23.3%，成交額7.44億元，為跌幅最大滬深兩市「港股通」股份。

長盈集團(00689)：股價周一急跌近一成八，今日重挫，一度大插52.7%，低見0.265元，收市挫48.2%，為表現最差港股，成交額1.23億元。

華人置業(00127)：集團宣布，就出售盛京銀行(02066)股份，將派特別中期股息每股2.91元。午後拉升，最多升15.4%，見15元，收市升14.5%，成交額2.03億元。

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