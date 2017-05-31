即巿股評 港股直擊

今日分析股份是惠陶集團(08238)，於2016年12月13日宣布一般授權配股，在未分析公告內容之前，想與大家看看背景資料。此股的上市日期為2015年2月16日，以全配售方式在創業板上市，配股價介乎0.35至0.42元，最終以0.37元上市，較下限價略高5.71%，連同上市前一天(2015年2月15日)開市前發布的招股結果寫到錄得適度超額認購約1.81倍，看來銷情欠佳，暗示自己人承配大量配股貨。翻查配股規模為1.8億股(佔發行股本25%)，其中6000萬股為舊股，反映管理層當時藉著釋出股份圖利，以截至2014年8月底資產淨值約705萬元 (招股書資料) 和集資淨額約2890萬元計算，當時應計資產淨值約3595萬元，即每股資產淨值為0.0499元，假設此乃管理層的成本價，以上市價0.37元計出賬面利潤約1920萬元，相對集資淨額為66.45%，而配股規模中的舊股佔新股為50%，可見前者的效率為高，管理層應感到滿意。

上市前貨源已被歸邊

另從招股結果看到承配人共127名，首十名佔比不足8%，卻持有近1.73億股，佔配股規模96.07%，因已高於九成，反映於上市前貨源已被歸邊，進一步確認自己人承配大量配股貨機會大。第六至十名承配人合共持有3228萬股，當中分為兩個獲配發股數組別，就是8000001股及以上和介乎800001至8000000股，分別有2名及3名承配人，若他們都是以完整手數平均分配股份，最少前者每人獲發804萬股，計出後者每人獲發540萬，以上市價計算，分別每人涉資超過297萬和接近200萬元，如此龐大金額認購一隻創業板股份，他們屬有心人機會大，股價明顯具體炒上條件。

分析昔日之散貨情況

上市首日開報1.70元，較上市價0.37元高出3.59倍，上午曾一度高見6.10元，於上午11時後升幅漸見修窄，最終收報3.97元。截至2015年7月3日，歷時四個半月之中只有9個交易日收低於4元，最低為3.37元，僅見於2月25日。期內平均成交價為5.6284元，較上市價高出14.21倍，絕對存在散貨誘因，然而期間累計成交量約7730萬股，即或全數為有心人釋出貨量，並且換手只有一次，相對他們持有近1.73億股，散貨不足45%，暗示當時未有大舉散貨，充其量只能視為散貨的開始。

昔日拆細之股本重組

值得留意此股於2015年5月6日宣布拆細的股本重組方案，比例為1拆10，生效日期為同年6月8日，正式整個拆股程序於7月15日完成。至於真正的成交量異動見於去年8月11日至9月2日，其中有兩天成交量超過1億股，分別是8月17和28日，成交量約1.15億和1.2億股，經已與配售的新股規模1.2億股相若，不排除當時為真正的散貨日子。於9月2日收報0.41元 (未經合股調) ，較上市價只高出不足11%，視為承配人已散貨的線索。

有關此股其他分析，將於本周五待續。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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