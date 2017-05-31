即巿股評 港股直擊

放完假返嚟，港股唔見得特別有睇頭，以為內地公布PMI好過預期，內地股市醒神啲，可以帶動港股再尋頂。可惜港股早段升逾百點，見過25818點創近23個月高位後，再冇動力更上一層樓，反而倒跌行唔郁。恒指中午收報25680點，跌21點；國企指數報10619點，升不足1點，半日變動唔大。

股王下試20天線唔係冇可能

股王騰訊(00700)未抖夠，今日半場再跌1.7%，險守270元，缸邊友擔心騰訊喺恒指成份股要減比重至10%，至少有20億貨要掟出街，不過騰訊每日成交咁活躍，區區20億貨，一個星期都消化得晒。只係技術走勢上，騰訊今日首度失守10日線(271.5)，如果今日收市上唔番去，試埋條20日線(261元)唔係冇可能。

濠賭股做好，皆因馬交博彩業復甦步伐加快，阿Man一直有推介嘅新濠國際(00200)順利到達20元首個目標，技術走勢再穿頂，前無阻礙，有機會再下一城繼續向22元至25元進發。汽車股再度落鑊，吉利(00175)創52周新高，半日升6%，其他汽車股普遍做好，阿Man都係鍾情長城汽車(02333)，皆因係加入成份股黑馬。

科通芯城沽壓未除

科通芯城(00400)發通告反駁沽空機構指控，今早復牌曾經係威係勢，一段升逾7%，以為雨過天青，若然衝動搶貨就大鑊。升咗唔夠15分鐘已打回原形兼掉頭回落，其後沽壓增加，一度跌近兩成，見6.32元超過年半低位。半日跌近18%，報收6.4元，睇個樣沽壓未除，咪多手衝入去博反彈，皆因莫買當頭跌。

既然唔買當頭跌，不如買買當頭起，阿Man愛股美圖(01357)似乎養傷完畢，展開反彈，能否完全轉勢言之尚早，但能夠重上10日線(9.27)，順手挑戰埋20日線(9.97)都係順理成章。建議現價買入訂止蝕喺10日線，博上20日線甚至扭轉跌勢再展升浪。兩毫幾子博五毫幾子，都叫有啲值博率，玩吓手升穿埋10元企穩，若然重提加入MSCI兼成事，應該可以向番上炒。

有線電視(01097)供股方案獲通過當日，午後確係再炒咗一炒，可惜今次成功集資避過熄機，但往後日子都係難行，短炒唔值得留戀，至於決定供股嘅現有股東，阿Man只能講句祝君好運。