港股直擊 即巿股評

港股端午節假期後復市，早段延續尋頂走勢，不過已連升7日的恒指見回吐壓力，創近23個月高位後半日低收。

恒指高開4點，甫開曾倒跌4點，其後發力向上，最多升116點，見25817點，再創2015年7月6日以來新高，其後升勢回順，尾段倒跌45點，見25656點半日低。恒指中午收報25680點，跌21點或0.1%，大市成交額486.2億元。

國企指數報10619點，升不足1點。

A股半日靠穩，惟升幅收窄，滬指升0.07%；深成指升0.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.7%，拖低大市；「三桶油」半日跌0.2%至1.3%；領展(00823)再創上市新高，半日倒跌0.2%；華潤電力(00836)回吐2.2%，為跌幅最大藍籌。相反，聯想集團(00992)否認私有化傳聞，股價半日升5.8%；煤氣(00003)創最少3年新高，半日升1.2%；金沙中國(01928)升1.1%；銀娛(00027)升0.8%；中銀香港(02388)創上市新高，半日升0.4%。

焦點板塊

汽車股：特斯拉隔晚在美股創出歷史新高，成為美國市值第一大汽車製造公司。本港中資汽車股今早亦受追捧，吉利汽車(00175)創52周新高，半日升6%，為表現最好藍籌；廣汽集團(02238)升2.4%；華晨中國(01114)升1.7%；比亞迪股份(01211)升2.3%；長汽(02333)升1.3%。

內險股：內地《第一財經報》報道，養老保險綜合改革方案預計今年內正式公布實施。方案包括對養老保險統籌層次、完善個人帳戶以及延遲退休等重要改革作出制度安排。內險股今早跑贏大市，平保(02318)創近23個月新高，半日升1%；國壽(02628)創逾19個月高，半日升0.4%。另外，新華保險(01336)升3.8%，為表現最好國指成分股；太平(00966)升3.7%；太保(02601)升4%。

焦點股份

科通芯城(00400)：發澄清公告逐點反駁沽空機構指控，今早復牌，早段曾升7.7%，其後沽壓再現，曾挫19%，見6.32元創逾21個月新低，半日跌挫18%，成交額3.59億元。

長盈集團(00689)：股價周一急跌近一成八，今早重挫，一度大插五成，低見0.28元，半日挫40.2%，為表現最差港股，成交額8510萬元。

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