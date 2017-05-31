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今日 11:43 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內險股跑贏 養老保險改革年內實施

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內地《第一財經報》報道，養老保險綜合改革方案預計今年內正式公布實施。方案包括對養老保險統籌層次、完善個人帳戶以及延遲退休等重要改革作出制度安排。

內險股今早跑贏大市，平保(02318)曾升2.9%，見51.8元，創近23個月新高，現升0.3%。國壽(02628)曾升1.8%，見26.05元創逾19個月高，最新無起跌。

另外，新華保險(01336)升4%；太平(00966)升3.2%；太保(02601)升3.3%。

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