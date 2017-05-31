即巿股評 港股直擊

臨放假前個市慢慢、慢慢咁又推咗上去，恒指熊(66619)唔認輸都唔得；又確實好在放假前認輸，如果唔係今日都幾頭痕，事緣今朝返到公司就被個同事捉住講番纏繞公司上稿套system嘅問題，戲肉都未講到，眼尾望到戰友Jack whatsapp同我講「25800都穿埋」，再望望電視機，見到恒指報25810點；同個同事講完啲廢話之後再開走勢圖睇，依家10點2分，恒指暫時高位係25817點，開埋個恒指牛熊證街貨圖之後就見到25700至25799點嗰度相當於394張嘅期指先係做咗大市今朝嘅早餐；再上就係25800至25899點，呢度有相當於1338張期指嘅證，亦係成堆熊證最重街貨嘅範圍，今日個市用17點先踩入呢個位，要再食晒呢度過千張期指，按住依家恒指呢個勢確實唔難，反正今年呢個5月一啲都唔窮(5月初個市都仲係24500至24700點呢啲位之嘛)。

「既然五不窮，六又何來絕呢？」個市係咁升，一眾好友就當然會咁諗啦；「成個5月都升咗成千點咁滯啦，真係一啲都唔回？」試過幾次摸大市個頂但最終損手嘅淡友應該會咁諗。我企邊邊？唔好拗，計計數先啦。

恒指升到無朋友，移動平均線同保歷加通道都發揮唔到佢嘅功效，所以轉畫Fibonaaci，由2015年4月27日高位28588點畫落去上年2月12日低位18278點，無圖畫唔到？唔緊要，有支筆有計數機一樣計到：28588-(28588-18278)x0.236/0.382/0.5/0.618(x 號後面個四組小數點數字就係Fibonaaci嘅比例數字)，咁計你就會得到四組點數，最後你會見到0.236呢個位等於26154.84點，按照依家10點24分恒指現價25768點計，即係話個市仲有1.49%空間上升先到0.236呢個水平。

真係會到？用0.236呢口價放落恒指牛熊證街貨圖度吓，其實即係將25800至25899點呢度向上食到去26100至26199點嘅中間位置，沿途會經過同食到第二重貨區(26000至26099點，有相當於1020張期指嘅熊證)，同埋第三重貨區(25900至25999點，有相當於887張期指嘅熊證)，夾埋都1800幾張期指，仲未計由當吓呢一刻個市向上升時，會有資金繼續或嘗試博掉頭而入嘅貼價熊呢，點止依家呢個數咁少。

承上，個市繼續向上都可能係因為啲唔知咩消息刺激，甚至有傳話今年係回歸20周年，回歸前點都要維穩中港兩地股市，大市回少少可能係買升嘅時間。恒指牛(69907)，收回價25000點，同現價有逾700點差距，安全之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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