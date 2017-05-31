港股直擊 即巿股評

勤美達(00319)今早裂口高開23.7%，報2.92元創超過兩年半新高，現升22%，暫有成交額942萬元。

集團公布，建議私有化計劃，現金註銷價每股3.01元，較停牌前收市價2.36元，溢價約27.54%。

目前要約人兼控股股東持有已發行股本約59.87%。另外約17.45%，由集團長期戰略業務夥伴兼客戶和創辦人持有。該等股東已承諾私有化完成後仍為股東。

餘下已發行股本約22.68%，構成私有化計劃股份。

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