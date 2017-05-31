港股直擊 香港財經 即巿股評

中港股市今日假後復市，恒指早段再創近23個月高位。

隔晚美股復市收跌，納指標普連升七日創新高後小幅回落，恒指今早高開4點，報25706；國企指數低開10點，報10608。開市後大市反覆向上，暫時見恒指最多升116點，高見25817，再創近23個月高位。截至10時3分，恒指升91點，報25793。

A股復市向好，上證指數現報3142，升32點或1%。內地製造業活動持續處擴張水平。國家統計局今早公布，中國5月製造業採購經理指數(PMI)持平於51.2，高於市場預期51。

藍籌股升多過跌，內險股明顯跑贏，平保(02318)繼續強勢，再創52周新高，最新升2.7%，報51.7元；國壽(02628)升1.8%。

滙控(00005)及騰訊(00700)最新均微跌約0.1%。

市傳聯想集團(00992)私有化，股價今早高開7.2%，報5.2元，最新僅升3.7%，報5.03元。聯想公關回應多間中國媒體查詢時表明「沒有此事」。

吉利汽車(00175)今早價量齊升，最新升4.7%，報12.56元。

個股方面，中國恒大(03333)周一大升逾兩成，今早曾挫逾半成，最新跌2.1%，報14.88元。

科通芯城(00400)反駁沽空機構指控，今早復牌曾升7.7%，之後沽壓驟增，最新急跌一成，報7.02元。