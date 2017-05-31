港股直擊 即巿股評

中港股市今日假後復市，市場特別關注近期有關A股市場之消息，料港股「五窮月」最後一個交易日高位爭持。

美國股市周一因陣亡將士紀念日休市，隔晚復市收跌，納指標普連升七日創新高後小幅回落。道指跌50點，報21029點；納指跌0.1%，報6203點；標普跌0.1%，報2412點，能源股與金融股領跌。美國4月個人支出按月創四個月最大升幅，美國4月PCE物價指數按月增速反彈，反映美國需求在第二季度初穩步增加，為聯儲局在6月加息提供支持。

股份方面，特斯拉升3%報335.1美元，創歷史新高，市值550億美元，超過通用汽車和福特汽車，成為美國市值第一大汽車製造公司。特斯拉今年以來股價已累漲近五成七。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報67.66元，跌9仙。中移動(00941)ADR收報86.59元，升0.39元。騰訊(00700)ADR收報275.62元，升0.82元；國壽(02628)ADR收報25.58元，跌2仙。中石油(00857)ADR收報5.21元，跌5仙；中石化(00386)ADR收報6.41元，升4仙；中海油(00883)ADR收報8.95元，跌7仙。

ADR港股比例指數報25720，較周一恒指收市升17點。恒指周一期指結算日最多升105點，高見25744點，再創逾22個月新高，收報25701點，升62點，連升7個交易日累飆565點或2.2%。恒指RSI升至74.3點，技術上繼續超買。

A股經過周一二休市後，今日復市。中證監早前發布A股股東減持的新規定，加強對上市公司股東、董事、監事及高層減持公司股份的監管，包括收緊減持比例、延長禁售期，並提前報告減持計劃。《新華社》發表評論文章指，在目前市場處於弱勢調整下，監管層出手規範重要股東減持，有着重要意義，一方面遏制非理性減持，防止資金「脫實向虛」，另一方面提振投資者情緒，重塑市場信心。

另外，本周A股IPO大幅減少至只有7家，合計集資僅23億元人民幣，創近年來最少紀錄；6月限售股上市規模全年最低，留意今日A股端午節假後復市表現。

焦點板塊

內房股：周一大漲，中國恒大(03333)急升22.8%，14天RSI升至91.2，技術上極度超買；融創中國(01918)漲一成；碧桂園(02007)漲9%，留意今日內房股能否延續強勢。

焦點股份

科通芯城(00400)：公布就5月22日有關由烽火研究針對該公司指控的報告，該公司認為報告所載的指控屬有偏見、具選擇性、不準確、不完整、有欺詐性及誤導性，並有意使股東及普通投資者產生恐慌以為烽火研究的關聯人士獲得交易收益。公司願意邀請烽火研究及其調研總監參觀該公司，以更好地了解公司戰略、業務布局及經營狀況。科通芯城自5月22日起停牌至今，將於今日(31日)復牌。

今日有多家公司舉行股東大會，包括：中國人壽、信義玻璃(00868)、安徽海螺水泥(00914)、永旺(00984)、周黑鴨(01458)、普拉達(01913)、敏實集團(00425)等。