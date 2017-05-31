即巿股評 港股直擊

港股於端午假期前夕造好，恒指最多升105點見25744點，再創逾22個月新高，收市升62點，但全日成交額只有608.04億元，筆者認為，由於假期前夕適逢期指結算日，走勢似「挾淡倉」較多，假期後若部署入市則不用心急，維持候低吸納的策略。

近日傳統股份似有發力跡象，當中港鐵(00066)便屬長短皆宜的股份，事實上，港鐵可發展土地儲備約195萬平方呎，較本港任何一個發展商都多，雖不少評論指樓市可能見頂，但筆者認為加息周期中，資產價格上升的機會向來較大，故預計樓價仍然有一定上升空間，對港鐵有利。此外，即使樓市出現變化，由於港鐵具有充足土地儲備，無需預留資金增加土儲，有助鎖定利潤，故預期未來一至兩年港鐵的盈利仍會穩定增加。

年初至今此股由36元水平上升至近47元後開始回落，最多升幅達三成以上，若以假期前收市價計，年初至今回報也有逾23%，買入這類傳統股份，持貨半年利潤能達兩成以上，實際上回報已十分不俗，預計此股稍作調整後，今年下半年仍會有機會展開新一輪升浪，建議可候43.5元買入，目標48元，跌穿42元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益