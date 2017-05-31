即巿股評 港股直擊

英國將於6月8日舉行大選，相關民意調查近日成為市場焦點。英國首相文翠珊(Theresa May)領導的保守黨在民調的領先優勢大幅縮小，意外為英鎊滙價帶來「壓力測試」，英鎊兌美元上周五險守1.28水平，收市價創4月24日以來最低。

上周發生曼徹斯特恐襲後，由YouGov公布的首個民調結果顯示保守黨支持率維持約43%，工黨則急升至38%，差距由5月初的19個百分點，持續收窄至僅5個百分點。除了YouGov，其他機構包括ICM、ORB和COMRES的民意調查同樣反映保守黨的領先優勢正逐步消失。然而，英國多間民調機構近年多次失準，無論2015年國會大選抑或去年6月脫歐公投，民調皆與真實投票結果出現頗大落差，令今次選情倍添變數。

受文翠珊4月18日公布提早舉行英國大選的消息刺激，英鎊兌美元當天急升，突破去年10月起形成的橫行區間；加上保守黨於5月初地方選舉贏得漂亮一仗，大多數分析均認為該執政黨可控制國會大多數議席，進一步推高英鎊滙價，5月17日至22日期間鎊滙更直撲1.3關口，試圖上攻去年7月至10月的1.28至1.33區間。

然而受曼徹斯特遭遇恐怖襲擊，以及英國老人福利政策爭議持續發酵的拖累，英鎊受壓回落。文翠珊5月18日公布的政綱建議劃一處理長者護理費用資助的資產審查，外界認為等同削減老人福利，令更多長者須付全額才能享用服務，甚至要在其過身後把物業變賣以支付相關款項，被工黨譏諷為「失智稅」(Dementia Tax)。工黨則主張派糖，引入大學學費寬減、最低工資與通脹掛鈎等措施，政綱令人受落。因此若文翠珊所屬保守黨未能獲得壓倒性勝利，或招致「贏少當輸」的局面，例如保守黨所奪得的議席未符預期，都可能令英鎊進一步下跌。

不過，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新資料顯示，非商業(或投機性)投資者所持英鎊淨倉合約數目，由3月24日的負11.3萬張，反覆回升至上周二的負2.7萬張，創去年3月18日以來最高水平，反映投機者對英鎊的看淡程度大不如前【圖】。且看保守黨能否再一次大勝，讓文翠珊挾民意增加英國脫歐談判籌碼，並壓制國會不服聲音，若如此，英鎊兌美元可望站穩陣腳，再次上試1.3水平。

港股方面，恒指周一收報25701點，升62點(0.2%)，創2015年7月3日以來收市新高，連升7個交易日累漲565點。日線無基準輪動圖上，地產建築和服務板塊繼續發力，惟科技、金融、綜合企業、電訊及消費品股上升動力減慢，能源股表現亦受油價下調拖累。假如地產建築和服務板塊未能帶動周線上升動力回增，港股可能面臨較深調整。

信報投資研究部

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