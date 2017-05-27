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今日 21:30 重要通告 港股直擊

科通芯城抨擊烽火研究指控失實 周三復牌

科通芯城(00400)公布，就5月22日有關由烽火研究針對該公司指控的報告，該公司認為報告所載的指控屬有偏見、具選擇性、不準確、不完整、有欺詐性及誤導性，並有意使股東及普通投資者產生恐慌以為烽火研究的關聯人士獲得交易收益。

同時，該公司已向深圳警方報案及保留對該報告作者採取法律行動的全部權利。

鑑於上述該報告的缺陷，該公司願意邀請烽火研究及其調研總監參觀該公司，以更好地了解公司戰略、業務布局及經營狀況。

該公司股份自5月22日起停牌至今，將於周三(31日)復牌。

下載港交所通告原文

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