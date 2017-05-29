港股直擊 即巿股評

A股端午節假期休市，美國和英國市場今晚亦因假期暫停交易。港股連升6日後，於期指結算日反覆向上，再創近23個月收市新高，惟成交額縮減至近4個月低。

恒指高開33點，甫開轉跌60點，見25579點全日低，上午10時後站穩，掉頭向上，半日最多升57點，中午升49點。下午尾段恒指拉升，最多升105點，見25744點，再創逾22個月新高。恒指收報25701點，升62點或0.2%，創2015年7月3日以來收市新高，連升7個交易日累飆565點或2.2%。大市今日有約53%股份上升，下跌股約47%。

全日成交額608.04億元，較上日減少約48.41億元，為2月3日以來、近4個月最低。

國企指數收報10619點，升39點或0.4%。

今日為5月期指結算日，恒指6月期指收市升67點或0.26%，報25487點，低水215點。

A股今明兩日休市，周三(31日)復市，「滬港通」和「深港通」當日亦恢復相向交易。

英美股市今日休市，德法股市最新個別發展。

藍籌股方面，領展(00823)收市升2.2%，報61.5元創上市新高；煤氣(00003)創最少3年新高，收市升1.5%；港鐵(00066)獲大和資本上調目標價，收市升3.1%。金融股靠穩，港交所(00388)升0.6%：中銀香港(02388)一度平上市新高，收市升0.9%；建行(00939)升0.5%；滙控(00005)升0.4%；平保(02318)升0.7%。相反，騰訊(00700)見回吐壓力，收市跌1.2%，為跌幅最大藍籌，限制大市升幅。

焦點板塊

內房股：板塊走勢凌厲，中國恒大(03333)曾飆27.5%，見15.78元創上市新高，收市升22.8%，成交額45.96億元。碧桂園(02007)獲摩通升目標價至11元，維持「增持」評級，股價創超過9年零5個月新高，收市升9.4%。瑞房(00272)售兩個重慶項目予萬科(02202)，料賺19億，股價升6.8%；萬科升2%。藍籌中海外(00688)升1.5%；華潤置地(01109)升2%。雅居樂(03383)創最少3年新高，收市升5.1%；融創(01918)升10.4%；招商局置地(00978)升10.7%。

中資電力股：花旗發表報告唱好中資電力股，獲升評級至「買入」的華潤電力(00836)創逾一年半高，收市升5.7%，為表現最好藍籌；華能(00902)亦獲叫買，收市升5.7%為表現最好國指成分股。另外，華電(01071)升1.4%；大唐發電(00991)創逾一年半高，收市升3.6%；中國電力(02380)升2.4%。

電視股：有線寬頻(01097)特別股東大會通過永升亞洲供股入主，董事會簽署接納續期新牌照，午後曾升12.1%，惟後勁不繼，收市無起跌。TVB(電視廣播)(00511) 延遲寄發回購要約文件，今日復牌高收1.4%。早前6連升飆高超過四成的香港電視(01137)今日急吐，一度挫19.2%，收市跌17.1%。

焦點股份

聯華超市(00980)：獲阿里巴巴入股，將成為第二大股東，交易未有披露作價，亦尚待監管機構批准。聯華超市股價今早炒高，一度飆升33.7%創逾一年高，其後中途停牌，午後復牌維持升勢，收報3.92元，升24.4%，成交額過億。

阜豐集團(00546)：股價受壓，創逾4個月低，收市跌9.6%，成交額近億。集團公布一輪人事變動，當中陳奕祺辭任財務總監，自6月5日起生效。

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