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今日 15:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】港視急插18% 之前6連升漲逾四成

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香港電視(01137)連升六日累漲四成一後，今日午後突見插水，暫時見最多跌18.9%，低見1.95元，跌至10天線，最新跌18.3%報1.96元。

香港電視申請免費電視牌照失敗，旗下的將軍澳工業邨多媒體製作及分銷中心，於去年12月向香港科技園公司申請更改用途，改為電子商貿配送中心，預計本月底可遷入。

至於今日在特別股東大會上通過永升亞洲供股入主方案的有線寬頻(01097)，午後甫開曾急升12%，最新報0.58元，無升跌。

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