即巿股評 港股直擊

上周五(5月26日) 晚上收到讀者Sammy的電郵提問：「建泉國際控股(08365)在公布配發結果當日(5月25日)，宣布把原先配售的1.1574億股配額，全數轉為公開發售配額，變成這次沒有配售部分，全以公開發售進行，這舉動是否可理解為配售部分銷情奇差，包銷商不想接貨，所以要求管理層更改發售形式呢？另外，以原定公開發售額度計算，認購率為11.88倍，是否理應可用中間價定價上市，而非如今的下限價上市呢？這可否理解為管理層希望將新股全數交予散戶的線索呢？」

無條件以中間價上市

此股臨時改變招股方式，的確不尋常，但不宜立即與招股銷情差掛鈎，理由是「變陣」也可能是有心人收貨的另一手段，所以可從招股結果作分析切入點。筆者先談上市價定位，招股價介乎0.68至0.88元，相距接近三成，可視為若以上限價上市，集資淨額理應會相對高近三成，暫在集資角度出發，理應管理層會希望以上限價上市。至於論到較原定公開發售額度超購近12倍而言，認為以中間價定價上市未必可行，理由是參考於5月23日和4月18日上市的富銀融資股份(08452)和海鑫集團(08409)，前者的公開發售額度超購約10.40倍，招股價介乎1.31至1.87元，最終以下限價1.31元上市；後者則超購約10.75倍，招股價介乎0.20至0.40元，最終以低於中間價的0.27元上市。另見近期有兩隻份超購14倍或以上，觸及配售部份回撥機制，分別是4月19日和4月12日上市的安領國際(08410) 和禮建德集團(08455)，超購約15.32和15.30倍，最終前者以中間價0.32元(招股價介乎0.30至0.34元)上市；後者更僅以下限價0.26元(招股價介乎0.26至0.32元)上市，由此可見建泉國際控股未見可用中間價上市的條件。

新股配額側重於甲組

現看招股結果中的乙組獲發股份分布，屬於大額認購部分，原定配額為641.50萬股，正是可認購股份上限，此認購股數錄得7份有效申請，而較少於600萬股則錄得4份有效申請，這11份申請合計認購4966萬股。若視此股為全公開發售股份，乙組配額應是6415萬股，邏輯上那4966萬股應可全數獲發。但實則獲發股數為4626萬股，佔認購額的93.15%；至於甲組錄得認購約1.03億股，獲發8204萬股，佔認購額的79.87%，雖然仍是乙組中籤率較高，但從新股配額側重於甲組，加上認購60萬股或以下中籤率均為100%來看，可以確認讀者Sammy的看法正確，管理層應想儘量派貨給散戶。

似在逼散戶蝕賣股份

最後看貨源歸邊程度，乙組的11名認購人獲發的4626萬股，佔招股規模1.283億股的36.05%，顯然持貨偏少。而連同甲組認購100萬股或以上的12名認購人獲發3556萬股，合計8182萬股，佔招股規模63.77%，因高於六成，仍可視為貨源歸邊，但較常見的佔比為八成達至貨源高度歸邊程度，明顯有心人持貨不算多。上市首日開報0.62元，由競價盤產生，成交量約456萬股，涉資超過282萬元，並較上市價0.68元低六個價位，不排除是有心人刻意壓價。而全日亦僅高見0.63元，反映不論是有心人或散戶，沽貨的都要損手，認為有心人離場機會不大，理應在壓價逼散戶蝕賣股份，屆時有心人再於低位收貨，便可減低持貨成本，看來股價短期續跌機會大，不排除見0.50元才有支持。

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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