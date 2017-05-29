即巿股評 港股直擊

以為今日美股同內地股市假期，加埋明日香港又放假，仲要係期指結算日，諗住個市都係吽吓吽吓。不過美股標指納指齊創新高，港股畀個面都升埋佢，恒指高開33點，報25672點，雖然曾倒跌60點，見25579點半日低，但跌勢相當有限。其後恒指未理騰訊(00700)逆市下跌再發力，逐步走高兼收復失地，半日最多升57點，高見25697點。恒指中午收報25689點；升49點；國企指數報10636點，升57點或0.54%。

大摩一招魔笛魂，果然聽到缸邊友如痴如醒，被祝福過嘅恒大(03333)升勢有餘未盡，今日又創上市新高15.7元，半日報收15.52元再升25%。大摩枝魔笛固然響，細摩亦唔執輸，出吹水報告唱好碧桂園(02007)，大幅其目標價47%至11元，刺激其股價急升一成，報收9.53元。至於其他內房股走勢持續強勁，未創年內高位，或者未創新高嘅內房股，全部節節上升，不甘落後。

花旗報告唱好內地電力股，指內地電廠的單位煤價成本於上月見頂，上調多隻中資電力股目標價，下半年電力股調整已告一段落。華潤電力(00836)升5.7%；華能國際電力(00902)升4.8%；大唐發電(00991)升5%，唔使講阿Man當然揀大唐發電，話咗今年好大機會獲母企注資進行收購，混改係最強催化劑。

有線寬頻(01097)今日定生死，召開特別股東會，表決接唔接納新世界(00017)主席嘅救亡計劃，股東會未有結果前，有線寬頻股價半日升5.1%，報收0.61元。結果供股方案獲通過，又鬆番口氣，唔排除午後再炒高。

雖然樓市早已升至不合理水平，乜嘢天價癲價都出齊，仍無損準買家掃貨決心。四大銀行跟東亞齊齊上調按揭利率，不過目前香港樓市嘅供求失衡，煲呔在任期停止賣地兼起屋，搞到大部人未能安居樂業。如今政府又為樓市加辣，今次連班銀行賓卡亦認為樓價見頂唔大升都難跌，喺水浸到嘔兼資金犯濫嘅年代，銀行要搶食一樣要低息放貸。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)