港股直擊 即巿股評

內地和台灣市場今日假期休市，美國和英國今晚亦因假期暫停交易。港股連升6日後，於期指結算日欠明顯方向，上午於高位反覆爭持。

恒指高開33點，甫開轉跌60點，見25579點半日低，上午10時後站穩，掉頭向上，最多升57點，見25697點半日高。恒指中午收報25689點，升49點或0.2%，大市成交額317.16億元。

國企指數報10636點，升57點或0.5%。

藍籌股方面，領展(00823)創上市新高，半日升1.3%；煤氣(00003)創最少3年新高，半日升1%。金融股靠穩，港交所(00388)升0.8%：中銀香港(02388)一度平上市新高，半日升0.9%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.6%；平保(02318)升1%。相反，騰訊(00700)見回吐壓力，半日跌1.4%，為跌幅最大藍籌，限制大市升幅；中海油(00883)跌1%。

焦點板塊

內房股：走勢凌厲，近期升勢欲罷不能的中國恒大(03333)曾飆26.8%，見15.7元創上市新高，半日升25.4%，成交額29.11億元。碧桂園(02007)獲摩通升目標價至11元，維持「增持」評級，股價創超過9年零5個月新高，半日升10.9%。瑞房(00272)售兩個重慶項目予萬科(02202)，料賺19億，半日升9%；萬科升3.4%。藍籌中海外(00688)升2.4%；華潤置地(001109)升3.8%。雅居樂集團(03383)創最少3年新高，半日升8.7%；融創(01918)升11%。

中資電力股：花旗發表報告唱好中資電力股，獲升評級至「買入」的華潤電力(00836)創逾一年半高，半日升5.7%，為表現最好藍籌；華能(00902)亦獲叫買，半日升4.8%為表現最好國指成分股。另外，華電(01071)升2.2%；大唐發電(00991)創逾一年半高，半日升5%；中國電力(02380)升1.7%。

焦點股份

聯華超市(00980)：獲阿里巴巴入股，將成其第二大股東，交易未有披露作價，亦尚待監管機構批准。聯華超市股價今早炒高，一度飆升33.7%，其後中途停牌，停牌前報3.83元，升21.6%。

阜豐集團(00546)：股價受壓，創逾4個月低，半日跌11%。集團公布一輪人事變動，當中陳奕祺辭任財務總監，自6月5日起生效。

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