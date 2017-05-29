港股直擊 即巿股評

上周五美股納指及標普500指數七連升，同創上市新高，港股今日期指結算，早段表現反覆。

恒指高開33點，報25672點，甫開曾倒跌60點，見25579點半日低。其後發力，逐步走高，並收復所有失地，半日最多升57點，高見25697點。恒指中午收報25689點，升49點或0.19%，大市成交額317.16億元。

國企指數報10636點，升57點或0.54%。

內房股繼續受到資金追捧，延續上周升勢。上月多次回購及有意回歸A股的中國恒大(03333)今早高見15.70元，創上市新高，半日報15.52元，飆升25.36%。

摩根大通唱好碧桂園(02007)，大幅調高目標價近47%至11元，股份半日升10.94%，報9.53元; 龍湖地產(00960)升7.2%; 中國海外宏洋(00081)升5.4%。

花旗看好電力股，認為內地電廠的單位煤價成本於上月見頂，上調多隻中資電力股目標價。華潤電力(00836)升5.7%；華能國際電力(00902)升4.8%；大唐發電(00991)升5%。

有線寬頻(01097)今天召開股東特別大會，表決是否接納由新世界(00017)主席鄭家純及遠東發展(00035)主席邱達昌等持有的永升亞洲收購方案。股份半日升5.17%，報0.61元。

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