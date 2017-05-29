即巿股評 港股直擊

上個星期四(5月25日)放底咗隻恒指牛(69344)，除咗嗰日朝早11點見恒指5分鐘走勢圖嘅SlowSTC(14,3)出現超賣嘅一個入市位之外，喺下晝2點45分左右，恒指5分鐘嘅SlowSTC(14,3)都見超賣，亦係可以將隻恒指牛(69344)送上場。去到尾市恒指又想標尾會咁係咁向上升，貫徹Day trade作風恒指牛(69344)當然係即時收隊走人；與此同時上個星期都有講過，若然尾市搶高且見超買而又想博第二日會回少少執雞嘅話，遠價嘅恒指熊(66619)就可以出動。

唔知你有無出動隻恒指熊(66619)，但睇番恒指熊(66619)，就當喺星期四尾市入場嘅話，其實到今日為止都唔係話升得好勁，10格以內啦；如果喺星期五(26日)朝早撲入去嘅話，講緊仲要拉到恒指熊(66619)最低個口價0.052(見(66619)星期五朝早9點50分出現過呢口價)，咁個賺幅先至叫做有10格。

唔緊要，睇番今朝個市，依家10點13分，恒指做緊25623點，跌16點，其實今日個市都幾悶，事關大陸台灣加上今晚英美無市，搞到港股毫無方向感。日線圖見到恒指依家呈高開低收格局，即係一粒「T」星高高掛，真係高掛架，事關14RSI上到72.86，再縮短啲9RSI嘅話就更加唔使講，超買嘅程度比14RSI肯定仲要高；再睇SlowSTC(14,3)%K線同%D線，雙雙踩入9字頭；至於DMI方面，呢三個交易日雖然ADX同-DI未有咩特別嘢發現到，但+DI有回落嘅跡象。

今日喺期指結算日，反正呢個5月一啲都唔窮，開埋恒指牛熊證街貨圖睇，用返頭先mark恒指個現價25623點計，向下最近嘅牛證講緊係25200至25299點，呢度有相當於940張期指，用現價計個市要向下行423點先可以食得晒；向上睇熊證，最貼價嘅係25700至25799點，呢度有相當於491張期指，同樣用現價計嘅話個市就要向上行176點就到；若然想食多啲嘅話，上多100點就可以，即係25800至25899點，單計呢度已經有1049張期指，夾埋就有1540張期指，咁樣計又確係向上行著數啲嘅。不過，都係嗰句：吊頸都真係要抖氣，一早入咗恒指熊(66619)或其他恒指看淡嘅輪證，現階段繼續揸住亦無妨，只係要留心個市會唔會發顛咁突然向上升啫；無貨嘅，睇今日個市咁嘅款確係難有方向，索性疊埋心水，準備聽日端午節放假，買啲糭食吓，或者同屋企人食餐飯應吓節，因為屋企人真係好緊要架。

最後，咁多位，我公公伴隨住我家人同埋你哋默默嘅祝福已經一路好走了；認真，好感謝各界好友嘅慰問(再次躹躬)；星期三(31日)見。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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