港股直擊 即巿股評

港股明日端午假期休市，另外內地股市及美股今日均休市，在市場缺乏其他股市指標下，港股今日期指結算料高位爭持，宜留意走勢或較反覆，成交難有驚喜。

美股上周五三大指數個別發展，納斯特指數及標普500指數都連升第七日，並再創收市新高。道指收市報21080點，跌2點，結束連續六日升市。標普500指數收市報2415點，升不足1點；納指收市報6210點，升4點。美國今日為陣亡將士紀念日，令本周美股只有4日市。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.25元，較本港上日收市跌0.25元；騰訊(00700)ADR收報277.15元，跌0.85元；中移動(00941)ADR收報86.62元，升0.47元。國壽(02628)ADR收報25.44元，跌9仙。紐約期油在每桶49美元附近爭持，中石化(00386)ADR收報6.43元，跌5仙；中石油(00857)ADR收報5.28元，跌1仙；中海油(00883)ADR收報9.04元，跌4仙。

ADR港股比例指數報25639，與上周五恒指持平。恒指上周五最多升93點，高見25724點，創逾22個月新高，收報25639點，升8點，再創2015年7月3日以來收市新高，連升6日累飆502點或2%。恒指14天RSI在73附近，技術上仍然超買，留意今日期指結算會較波動。港股明天(30日)為端午節假期休市，而內地股市今明兩日假期休市，南下的「港股通」將於本周三(31日)恢復交易。國家統計局公布，4月份規模以上工業企業利潤按年上升14%，增幅較3月份大幅收窄9.2個百分點。

焦點板塊

本港地產股：金管局近日推出的新造樓宇按揭管理要求，直接增加銀行營運成本，渣打、滙豐、中銀、恒生先後調高拆息按揭利率，是將加息壓力付諸行動的訊號，不過對供款影響仍然相當輕微，亦只限新造按揭客戶受影響，對市場暫時帶來心理影響較大。那邊廂，一手新盤繼續熱賣，留意短期地產股表現，以及外資券商對行業看法。

焦點股份

聯華超市(00980)：大股東百聯集團公布，聯華超市另一名股東上海易果電子商務，將所持2億股內資股、相當於聯華超市一成八股權，轉讓予阿里巴巴(中國)網絡技術。交易完成後， 阿里巴巴將成為聯華超市第二大股東。

長實地產(01113)：上周五回購73.6萬股，每股作價57.55至57.7元，涉資約4244萬。

中信股份(00267)：公布計劃分拆中信出版在深圳創業板上市，申請已獲中證監受理。公司指，由於中信出版的業務成熟，分拆將會對未來發展，帶來更好機遇。

今日有多家公司舉行股東大會，包括：建滔化工(00148)、高銀金融(00530 )、嘉里物流(00636 )、有線寬頻(01097)等。