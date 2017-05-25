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今日 21:30 重要通告 港股直擊

時富金融配售可換股債 淨籌6.15億

時富金融(00510)公布，向不少於6名承配人，配售本金額不超過6.2億元的可換股債券，集資淨額約6.15億元，將用作業務擴展及增長的一般營運資金。

初步每股兌換價為0.31元，較今日收市價0.32元折讓約3.13%。若可換股債券獲悉數行使，將發行20億股兌換股份，佔經擴大股本約32.6%。

目前時富投資(01049)持有時富金融約40.34%股權，若上述可換股債券獲悉數行使，時富投資持股將降至約27.19%，有關攤薄被視為時富投資減持時富金融股權。

下載港交所通告原文

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