港股直擊 即巿股評

近期大市維持在高位整固，恒指周五高位曾經突破25700點水平，再升至逾22個月的高位，但以升幅計算，不難發現大市雖然向好，不過卻是以「慢牛」的方式緩緩向上。由5月22日至26日的5個交易日計算，恒指有其中3日的全日高低波幅不足200點，而即使周一及周四的波幅稍大，該兩日的高低波幅亦只是略超300點。

大市波幅不大，不過資金輪流炒作。早前受追捧的科網、科技股，除了騰訊(00700)仍然維持在高位整固外，不少同一板塊的股份如金山軟件(03888)、IGG(00799)、美圖公司(01357)等，都由高位有所回落。科技科網股炒作過後，輪到內銀、內險股在周中開始發力，中國平安(02318)及中國人壽(02628)近期均見破位；之後電訊股炒作混改概念，中國聯通(00762)曾顯著抽升。到上周末段，資金開始追捧內房股，中國海外(00688)、華潤置地(01109)及萬科企業(02202)等以往走勢相對落後的龍頭內房股，均開始出現發力追落後的形勢。

輪場投資者似乎亦有留意到這個「炒股不炒市」的情況，如果投資者觀察輪場資金流向，亦不難發現個別二、三線股份的窩輪，近期流入的資金金額有所增加。想補充一點的是，個別大額資金流入輪場的手影，在過去半年都曾經準確捕捉過某些股份的升勢，如今年一月，大批資金突然在窩輪市場搶購吉利汽車(00175)的認購證；而吉利及後亦顯著抽升，曾經高見12元以上，創出歷史新高。四月時，大批資金亦突然追入瑞聲科技(02018)的認購證，多隻認購證在當時均出現街貨100%的情況；其後瑞聲亦由90元左右大幅抽升至116元以上，創出歷史新高，直到近期被沽空機構狙擊，股價才出現顯著回套並停牌。可以說，輪場資金流雖然沒有必然性的啟示，但卻作為一份不錯的參考資料。

截至周四的5個交易日，究竟哪一隻股份的認購證錄得最多資金流入？答案是騰訊認購證，期內流入逾6700萬元。騰訊不斷破頂，投資者部署其認購證博取潛在升幅，並熟意料之內。排第二的是建行(00939)，期內流入2100萬元，輪場資金似乎預測內險股急升過後，內銀股似乎有機會成為下一個受捧板塊，而建行在周五曾升穿6.50元阻力位，相信部署了好倉的投資者或已獲利。

排名第三及第四的分別是吉利汽車及金山軟件認購證，期內分別流入1200萬元及1000萬元。事實上，兩股的認購證一向不屬市場主流，當中又以金山軟件較令人意外。金山軟件早前公布的首季業績表現不俗，而集團又計劃分拆北京辦公室軟件業務在深圳上市，不過股價近日跟隨科網股板塊有所調整，投資者觀望其反彈機會，故此其認購證亦獲得不少資金注意。

其他排名在首十位資金流入的股份認購證，還有招商銀行(03968)及聯想集團(00992)認購證。招行近期持續破頂，市場大部分認購證亦由價外變成價內，令輪商要因應其升勢，新發行一批行使價更高的產品應市。聯想的末期業績虧轉盈，股價周四曾大幅抽升，不過僅升一日，股價周五又隨即回落，並且再度失守5元關口，早前追入相關認購證的投資者，暫時看似乎「落錯注」了。

當然，除了資金流入外，各位投資者想不想知道最多資金流出的股份認購證是甚麼嗎？答案是中國恒大(03333)認購證，截至周四的5個交易日，大額流出逾7500萬元資金。恒大近期持續破頂，股價亦節節上升，早前已部署相關認購證的投資者沽貨獲利，亦屬正常情況，但如此大額的資金流出，是否預示股價會出現調整呢？大家可以拭目以待。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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