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珠海控股(00908)主席黃鑫表示，粵港澳大灣區有不少潛在機會，現時大灣區的相關配套政策仍然未出台，但他估計，在香港七一回歸後，相關政策有機會在適當的時候公布，而公司在大灣區佔有一定的戰略地位，特別是公司的船隊有一定優勢，相信可協助發展大灣區的未來計劃，並帶來不少潛在商機。

黃鑫稱，公司首季業績有所增長，未來將會大力發展文化旅遊產業，旗下九洲港的綜合度假區地皮投資，未來仍要等待土地拍賣，仍然存在不確定性，但公司會全力爭取。

行政總裁周少強表示，集團未來金融及互聯網業務的發展，將會與文化旅遊產業結合，現在多個產業基金已在籌組當中，期望金融業務資金規模可由現時的約20億元(人民幣‧下同)增加至約200億元，其中包括考慮設立旅遊產業基金；集團亦考慮與消費及互聯網金融層面結合，未來前海的融資租賃公司即將投入運作，可解決公司跨境融資的需要。

被問到會否分拆金融業務上市，周少強指出，現階段金融業務只為解決發展資金需要及提高融資效率，但未來進入獨立運作的階段後，有可能分拆上市，不過並非短期內可實現的目標；至於其他業務，集團亦有考慮分拆上市，但所有細節仍需作進一步研究。

黃鑫指出，在海島投資上運用不少資金，其中三角島投資約22億元，龜山島投資多於一億元，而東澳島就投資約10多億元，集團約佔10%權益。

另外，珠海房地產市場去年增長太快，王鑫認為增幅並非正常表現，因此國家調控珠海樓市是有必要，今年調控更加嚴格，但他表示對集團影響不大，因為集團以旅遊地產為主要發展業務，旗下住宅項目不多，加上過往投地成本低卻發展高端項目，項目仍然供不應求，有對抗經濟周期的能力，又認為調控長遠對房地產市場健康發展有利。