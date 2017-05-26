港股直擊 即巿股評

美國聯儲局會議紀要顯示，多數會員支持美國下月加息，並可能收緊銀根，隔晚美國三大指數連升第6日。港股今日亦再創超過22個月新高，惟其後走勢反覆。

恒指高開40點，開市後倒跌1點，隨即發力上攻，最多升93點，見25724點，創逾22個月新高，其後反覆走弱，最多倒跌42點，見25588點全日低，中午升6點，波幅午前成形，午後大部分時間處跌勢。恒指收報25639點，升8點或0.03%，再創2015年7月3日以來收市新高，連升6日累飆502點或2%。大市今日上升股份不足700隻，下跌股則逾700隻。

總結全周，恒指升464點或1.8%，連升3周累飆1162點或4.8%。

全日成交額656.45億元，較上日減少約166.19億元或20.2億元。

國企指數收報10579點，升8點或0.1%。

恒指即月期貨收市跌8點或0.03%，報25625點，低水14點。下周一(29日)為本月期指結算日。

A股個別發展，滬指升0.07%；深成指跌0.35%。兩市成交額約3795億元人民幣。由於端午節假期，「滬港通」和「深港通」雙向交易29日和30日暫停，下周三(5月31日)恢復。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌16點，報21046。

藍籌股方面，建行(00939)和工行(01398)升約0.6%；友邦(01299)升0.4%；騰訊(00700)反覆收升0.3%；金沙中國(01928)升1%；吉利(00175)升1.2%，為升幅最大藍籌。相反，中移動(00941)跌0.8%；國泰(00293)跌1.8%；港鐵(00066)跌1%，全周累跌3.79%，為本周藍籌跌幅王；聯想(00992)績後回吐3.4%，為今日跌幅最大藍籌。強勢內險平保(02318)和國壽(02628)分別再創逾22個月高和近17個月高，收市分別倒跌0.3%和0.6%。

焦點板塊

中資航空股：早段顯著造好，國航(00753)曾飆升9.5%創超過一年半新高，收市升3.5%，為升幅最大國指成分股，其A股升5.38%；南航(01055)亦創最少52周新高，收市升3.4%，其A股升2.16%，集團擬非公開發行H股獲得中證監下發受理通知書。東方航空(00670)升1.1%，其A股升1.05%。行業消息方面，外圍油價下跌。另外，北京正舉行中國民航發展論壇。

石油相關股：石油出口國組織(OPEC)與非OPEC主要產油國達成共識，把原定6月屆滿的減產協議延長9個月至明年3月，但市場對沒有擴大減產幅度或延長時限1年感到失望。隔晚油價跌近半成，最新在亞洲時段續靠穩，中海油(00883)和中石油(00857)跌約0.9%；上石化(00338)跌2.6%。中石化(00386)升0.8%。油服股方面，中海油服(02883)跌1.1%；中石化冠德(00934)跌2.3%；海隆控股(01623)挫5.5%；安東油服(03337)跌2.4%。

焦點股份

復星國際(00656)：股價曾升4.6%見逾兩個月高，收市升3.2%，成交額2.14億元。集團董事會批准重組，向A股豫園商城(600655.SH)出售28家附屬公司的股權，涉及總代價241.6億元人民幣，豫園將發行代價股份支付，復星國際的地產業務變相借殼回歸A股。

信利國際(00732)：股價今早一度反彈8.2%，收市升4.7%。集團今日公布首季業績，早前已發盈警料盈利大跌七成。瑞信最新上調信利評級至「跑贏大市」。

CEC國際(00759)：本地零售股見炒作，經營759阿信屋的CEC曾飆37.5%創3個月高，收市升20.8%，為表現最好港股。主力發展網購平台的香港電視(01137)曾創逾23個月高，收市升8.1%，連升第6日。

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