即巿股評 港股直擊

讀者劉小姐問：「請問中資券商股前景如何？本人持有華泰證券(06886)，平均價16.2元，請問短期有否機會見家鄉，另外有大行早前睇23元，長揸有機會達標嗎？」(周五收報15.06元)

沈振盈 訊匯證券行政總裁



「中資券商股近期有反彈，純粹只是追落後。當然六月還有研究A股納入MSCI指數的因素，可能會刺激A股上升，變相中資券商股，尤其於內地經營A股業務的券商股，或會借助消息炒多一輪。公布A股能否入MSCI指數前，要懂得獲利離場，現階段仍可繼續持有券商股。至於華泰證券，如果能夠守穩約14.7至15元，理論上能夠建立另一個支持區的平台，股價要重回平均價16.2元並不太難。至於個別大行目標價23元，如果你能夠等待可繼續持有，我預料需要至少一年半載的時間才可以衡量能否達到目標。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「多謝提問。中資券商股年初至今表現不振，最大因素在於內地股市未見起色，成交量亦未見回升跡象。內地加強金融監管及積極去槓桿，頗影響內地投資氣氛。不過筆者相信，下半年隨著監管或有所放鬆，加上A股入摩憧憬，氣氛以至交投有望轉好，對券商股有利，加上閣下買入價不高，建議現階段繼續持有，下半年若A股能回升，以及交投能回升至7000億元水平，相信有望回升至17至18元水平。」

羅崇博 信報投資研究部

「走勢上一直較落後的券商股上周四突見異動，滬指多番在3000點附近獲支持後，市場看法較正面。港股中約有10隻中資券商股獲大行給予投資評級，當中:市賬率低於1倍是東方證券(03958)及光大證券(06178)；下年度盈利預測近期獲提升的有中金公司(03908)及中國銀河(06881)；目標價較兩周前提升的有中金公司、中信証券(06030)及中國銀河；反映財務報表質素的F-score，最高分是華泰證券及廣發証券(01776)。綜合而言，華泰證券所獲評價頗高，獲12家大行給予評級，當中11家給予買入評級，平均目標價為19.75元，較現價有三成潛在升幅，建議持有，留意短期在16元的蟹貨阻力較大，屆時可考慮減磅，再觀望勢頭能量。」

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