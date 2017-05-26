港股直擊 即巿股評

早於4月24日有讀者問我對於飛尚非金屬(08331)全購要約後股價走勢的看法，於4月26日回覆時表示，自2015年12月29日上市以來，此股未嘗進行任何股本集資，可見鮮有發動財技。到了今年4月12日開市前宣布停牌，並於4月19日晚上宣布股權易手及全購要約，以及於4月20日復牌。停牌前收報1.26元，較復牌後開報1.34元僅差6.34%，當日雖一度高見1.48元，令升幅擴大至17.46%，但最終仍以1.34元收市。之後兩個交易日(4月21和24日)分別收報1.36和1.38元，較1.34元只差兩個及四個價位，可見股價變動不大。

此股於去年7月25日創上市以來收市價新高，收報1.04元，卻於五個交易日後(7月29日)下滑至收報0.47元，跌近55%，不排除當時為「細價股洗倉潮」有關。不過之後便見股價逐步回升，若以去年7月29日收報0.47元，對比今年4月11日停牌前收報1.26元，歷時約八個半月升幅為0.79元，但期間此股並無發動任何財技，反映毋須任何消息刺激，股價也可大幅上揚，暗示有心人已具備操控股價的條件。我又留意到於去年8月3日集團發布「股權高度集中」消息，公告表示於去年7月25日十九名股東持有9457萬股，已佔街貨量1.25億股的75.66%。於中央結算系統 (簡稱CCASS)顯示參與者有64名，持有近1.25億股，反映全屬街貨，而第1、2、5及6名參與者合計持有9575萬股，又與十九名股東持有的9457萬股，認為他們的持股就在其中。

到了同年12月12日，那第5及6名參與者成了當日的第3及4名參與者，她們合計持有9650萬股，增持75萬股，證明當時那十九名股東未有散貨，翌日才見控股股東Feishang Group Limited持有的3.75億股放進CCASS的中國光大證券。其後控股股東分別於2016年12月15日和2017年1月12日各沽出5000萬股，賣出價同為0.70元，而中國光大證券則分別於2016年12月19日和2017年1月16日分別減持4880萬和4690萬股，並於那兩天元大證券增持4527萬和4302萬股，合計8829萬股，但於2017年1月16日的持股結餘為8029萬股，表示已減持800萬股，另於2017年2月21日及4月21日分別持股量為9372萬股(最大持股量)和8767萬股，期內淨減持605萬股，所以元大證券最少仍持有7424萬股控股股東所釋出貨量。

再者，於今年4月19日晚上宣布讀者指出的股權易手和全購要約，翌日CCASS的中國光大證券有2.75億股轉入金利豐證券，跟控股股東現時的持股量相同，並且金利豐證券就是代表買方的金融中介，加上於4月24日晚上集團發布「委任獨立財務顧問」公告，反映今次交易成事機會高。若參考去年12月12日收報0.77元、上述控股股東沽出1億股之每股作價為0.7元，以及今次易手及要約價同為0.7元，暗示有心人的成本價不會高於0.77元，相對今年4月24日收報1.38元，有心人的賬面回報率已不少於79%，所以認為即使有心人仍會拉升股價，不排除於1.5至1.8元便止步，假設讀者買入價為1.38元，賬面回報率介乎8.7%至30.43%，暫看值博率不高，最多只宜小注進場博升。

結果股價截至5月9日輕微下行至1.35元，翌日便見顯著上揚，單日升近三成(1.35元→1.75元)，並於之後一天收報1.83元，再創上市以來新高收市價。繼而股價連跌四日，符合於4月26日分析時認為股價於1.8元止步的看法。當然若以高位2元(僅見於5月12日開市首分鐘)來說，卻略嫌有點偏差，但看出1.8元水平會轉勢，相信讀者會肯「收貨」。此股於5月17日收報1.57元，較1.83元僅於六日跌逾14%，倘若連續兩天收低於1.5元，不排除會下試4月份橫移區介乎1.3至1.4元。

聶Sir

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