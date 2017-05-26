港股直擊 即巿股評

美股連升六個交易日，標指同納指齊創新高，港股隔晚夜期已偷步見過25700水平，預咗港股今早又行多些少。不過噚日阿Man講咗，就算明知恒指下一目標係25800至26000點，但港股亦唔會一步到位，尤其已接近期指結算，下周二仲要放假一天，港股喺五月份已進賬千點，大市要再升都留番啲力喺六月再接再厲。

恒指承接外圍高開40點，雖然一度好似好勁咁上到25724點，再升多93點，又創22個月新高，但股王騰訊(00700)高位整固冇力再上，港股隨之倒跌好正常。半場恒指低位見過25588點，半日報收25637點，微升6點；國指則報10592點，升20點。

騰訊要抖抖，但中資金融股仲有一吓行，但噚日資金追落後追到去內地券商股，即使大市未見頂，但亦冇乜本事再下一城。濠賭股今日普遍造好，阿Man之前推介嘅新濠國際(00200)已順利升抵20元首個目標，有冇本事向下一目標25元進發，要睇公司回購力度仲有幾大，以及日本賭牌投唔投得成。

聯想(00992)噚日出完成績表抽咗一下，咪就係一吓咁大把，半日回吐3%，係跌幅最大藍籌。狗股即係狗股，有波幅，冇升幅，而且多間大行唔睇好，只有麥格理力排眾議，認為聯想有本事跑贏大市。講真聯想PC業務未來更難撈，零件成本上升，行業競爭加劇令毛利下降，PC業務增長有限。至於手機業務仲難搞，簡直係集團包袱。今年業績難以扭轉劣勢，有人話聯想係2017股王，咁想問吓騰訊又算老幾！！聯想股王無佢份，最怕係連藍籌地位都消失，咁就唔慌唔股王，狗股之王差不多。

油價又插水，帶挈航空股上升，不過航空業難撈，面對廉航競爭，各地航空企業都頭暈，好彩內地幾間航空公司唔學似「因航」(00293)咁爛賭，重倉對沖油價，否則油價下跌亦未能受惠，反而賺埋唔夠蝕對油。

今日提早收工，估計下半場大市都係咁上下，後市有機會繼續尋頂，但呢一刻先作整固，坐住現貨唔減磅亦未宜加注，尤其係連最落後券商股，噚日亦落鑊，今朝高衝一吓全部回頭，不得不提高警覺。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)