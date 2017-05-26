港股直擊 即巿股評

隔晚美股創6連升，港股今早承接動力再創超過22個月新高，惟創高位後走勢轉為爭持，半日僅輕微高收。

恒指高開40點，甫開曾倒跌1點，隨即再發力，上午最多升93點，見25724點，創2015年7月6日以來新高，其後反覆走弱，最多倒跌42點，見25588點半日低。恒指中午收報25637點，升6點，大市成交額373.58億元。

國企指數報10592點，升20點或0.2%。

A股半日個別發展，滬指升0.09%；深成指跌0.25%。

藍籌中資金融股靠穩，建行(00939)升0.9%；中行(03988)升0.3%；工行(01398)升0.2%；平保(02318)再創逾22個月高，半日升0.5%。另外，友邦(01299)升0.8%；銀娛(00027)和金沙中國(01928)升約1%；中信股份(00267)升1.3%。相反，中移動(00941)跌1%；騰訊(00700)跌0.1%；國泰(00293)跌1.5%；港鐵(00066)跌1.5%；聯想(00992)昨日中午公布業績後一度抽升，今早半日回吐3%，為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

中資航空股：今早顯著造好，國航(00753)曾飆升9.5%創超過一年半新高，半日升3.9%，其A股升半成；南航(01055)亦創最少52周新高，半日升3.2%，其A股(600029.SH)升2.88%，集團擬非公開發行H股獲得中證監下發受理通知書。東方航空(00670)升1.8%，其A股(600115.SH)升1.8%。行業消息方面，外圍油價下跌。另外，北京正舉行中國民航發展論壇。

石油相關股：石油出口國組織(OPEC)與非OPEC主要產油國達成共識，把原定6月屆滿的減產協議延長9個月至明年3月，但市場對沒有擴大減產幅度或延長時限1年感到失望。隔晚油價跌近半成，最新在亞洲時段續向下，中海油(00883)和中石油(00857)跌約1.3%；上石化(00338)跌1.5%。中石化(00386)升0.3%。油服股方面，中海油服(02883)跌1.8%；中石化冠德(00934)跌1.9%；海隆控股(01623)挫5.5%；安東油服(03337)跌2.4%。

焦點股份

復星國際(00656)：股價曾升4.6%見逾兩個月高，半日升3.1%，成交額1.19億元。集團董事會批准重組，向A股豫園商城(600655.SH)出售28家附屬公司的股權，涉及總代價241.6億元人民幣，豫園將發行代價股份支付，復星國際的地產業務變相借殼回歸A股。

信利國際(00732)：股價今早一度反彈8.2%，半日升4.3%。集團今日將公布首季業績，早前已發盈警料盈利大跌七成。瑞信最新上調信利評級至「跑贏大市」。

CEC國際(00759)：本地零售股突見炒作，經營759阿信屋的CEC曾飆37.5%創3個月高，半日升22.2%，為表現最好港股。另外，主力發展網購平台的香港電視(01137)曾創逾23個月高，半日升7.2%，暫時連升第6日。

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