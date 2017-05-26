即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，全日波幅188點。恒指收報25630點，升202點或0.8%，成交金額822.64億元。國指收報 10571點，升180點或1.74%；上證收報3107點，升43點或1.4%。三個指數都向好，當中以國指表現較佳。

恒指最高升至25680點，再創2015年7月6日以來之高位，並以陽燭收市，呈2連陽走勢，繼續以「摸著石頭過河」方式發展。

中國銀監會公布，銀行業金融機構4月底境內總負債同比增長13.7%。中國發改委宣布，國內汽油和柴油價格從今天起每噸分別提高140元和135元人民幣，料利好下遊業務較重之能源股。

石油輸出國家組織(OPEC)代表在維也納達成協議，同意將原油減產協議的期限再延後9個月，至2018年3月，以消除全球供應過剩現象。由於OPEC未有進一步減產，以抵銷美國頁岩油的增加產量，利淡國際油價表現。另，美國上周首次申領失業金人數上升1000，至23.4萬，但仍顯示勞動力市場強勁。美股三大指數向好，標指再創新高。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恆指可高開，阻力參考為保歷加通道頂部 (約25708)。

個股介紹：

中國海外發展(00688)的主要業務為從事物業發展及投資、地產代理及管理、以及財務運作業務。

集團4月合約物業銷售金額190.73億元，按年增長22.6%，樓面面積121.73萬平方米。在今年首4個月，累計合約物業銷售762.36億元，按年升38.9%，樓面面積約為453.17萬平方米。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率7.37倍，周息率3.5%，估值較同業吸引。股份上日收報23.4元，上望25.35元，止損設於22.75元。

P.S. 筆者下周休假，暫停供稿。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。