今日 09:20
港股直擊
即月期指高開36點，報25669，較上日現貨收市高水38點。
H股指數期貨高開5點，報10566，低水6點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
中港無懼降級 股滙齊抽升
今日信報
這夜 愛比盃更重
咖哩略
｜
今日信報
「入摩」冷水兜頭淋 A股炒風照樣跟
習廣思
｜
今日信報
內房樓價逆線走 去槓桿下買龍頭
河畔呎造1.83萬 沙田市內最貴
阻力重重 油路不暢
馮時裕
｜
財富管理
網絡商擬收費 中立性不復再
StartupBeat
What’s in a name?
Neville Sarony｜ EJ Insight
美股升幅擴大 標指納指續創新高
國際財經 ｜ 昨日 23:05
零售股支撐 標普納指續創新高
國際財經 ｜ 今日 05:37
市場不滿減產商討結果 油價跌近5%
國際財經 ｜ 今日 05:05
希臘發生恐襲 前總理遭郵包炸彈炸傷
時事脈搏 ｜ 今日 04:08
證監勒令天合化工停牌 因涉虛假資料
重要通告 ｜ 昨日 22:17
美滙平穩 金價止兩連跌
國際財經 ｜ 今日 02:58
宏利首席執行官鄧廣能9月底退休
重要通告 ｜ 昨日 22:29
復星獲准重組 增持豫園股權至近七成
重要通告 ｜ 昨日 23:28
嘉利國際料全年盈利增逾40%
即巿股評 ｜ 昨日 23:00
夜期造好 最新報25691 升58點
港股直擊 ｜ 昨日 22:34
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞