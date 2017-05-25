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今日 08:27 重要通告 港股直擊

中國糧油向中國食品購食油銷售業務

中國糧油(00606)向中國食品(00506)收購中糧福臨門食品營銷全部股權，現金代價10.5億元人民幣。

中糧福臨門食品營銷主要從事小包裝食用油及其他廚房食品產品(包括小包裝糖、醬油、醋、味精、調味醬及雜糧)的銷售、分銷及市場推廣業務，有關業務主要於「福臨門」品牌，透過超市及其他第三方分銷渠道銷售其產品，該公司有逾55萬個國內銷售點。中國食品作出不競爭承諾。

中國糧油指，旗下油籽加工部門自2006年起一直向中糧福臨門食品營銷供應小包裝食用油產品，收購事項將集團的下游業務擴展至小包裝品牌食用油市場，並實現生產與下游分銷業務的一體化管理，以取得最大的經營效益，集團將從透過廣泛銷售網絡銷售其他米麵產品的機遇中獲益。

中國食品指，假設交易於2016年12月31日完成，估計錄得一次性未經審核收益約10.07億元人民幣，實際損益取決於完成日期，可能會有變動。中國食品表示，擬將該交易的部分所得款項用於償還若干銀行借貸，並將餘下作特別股息分派股東。又認為，退出該業務，集團能夠分配更多資源至高毛利率和強品牌屬性的飲料和酒品類業務，從而提升整體盈利能力。

中糧持有中國糧油58.02%權益，以及中國食品74.1%權益。

下載港交所通告原文

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