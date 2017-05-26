港股直擊 即巿股評

美國聯儲局在會議紀要顯示，多數會員支持美國下月加息，並可能收緊銀根，隔晚美國三大指數連升第6日。港股昨日再創超過22個月高位後，今早料續尋頂。

道瓊斯工業平均指數升70點或0.34%，收市報21082。標準普爾500指數收市升10點或0.44%，收市報2415；納斯特綜合指數升42點或0.69%，收市報6205。另外，美國勞工部公布，截至5月20日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.4萬人，按周增加1000人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報67.6元，較本港上日收市跌0.05元；騰訊(00700)ADR收報278.16元，升0.96元；國壽(02628)ADR收報25.67元，升0.17元；中國鋁業(02600)ADR收報3.59元，跌0.02元；中石化(00386)ADR收報6.31元，跌0.02元；中石油(00857)ADR收報5.31元，跌0.03元；中海油(00883)ADR收報8.95元，跌0.21元；中移動(00941)ADR收報86.97元，升0.12元；聯通(00762)ADR收報11.14元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.83元，跌0.07元。

ADR港股比例指數收報25650點，升18點或0.07%。夜市期指收報25657點，升24點，較昨日恒指收市高水26點。恒指昨收報25630點，升202點或0.8%，為2015年7月3日以來收市新高，連升5日累飆494點或2%，14天RSI升至73.041，進入超買區。留意「滬港通」和「深港通」南向交易續因端午節假期暫停，5月31日恢復。

焦點板塊

石油相關股：石油出口國組織(OPEC)與非OPEC主要產油國達成共識，把原定6月屆滿的減產協議延長9個月至明年3月，但市場對沒有擴大減產幅度或延長時限1年感到失望。隔晚紐約7月期油跌2.46美元或4.8%，收市報每桶48.9美元。布蘭特7月期油跌2.5美元或4.6%，收市報每桶51.46美元。

焦點股份

新世界發展(00017)：公布前尖沙咀新世界中心重建項目「Victoria Dockside」，預計將在2019年全面落成啟用，項目投資200億元，提供總樓面面積達300萬平方呎，將提供甲級辦公樓、香港瑰麗酒店、瑰麗府邸。

復星國際(00656)：擬重組，把28家附屬公司的股權注入A股豫園(600655.SH)，涉及總代價241.6億元人民幣，豫園將透過發行代價股份支付。目前復星持有豫園26.45%權益，完成交易後，持股將增至約69.69%。

秦港股份(03369)：預期中期股東應佔盈利，將按年增長不低於2.6倍；去年同期盈利為1.37億元人民幣。

DYNAM JAPAN(06889)：截至3月底止全年業績股東應佔溢利93.6億日圓，按年下跌11.23%。每股末期息派0.42港元。

國美電器(00493)：首季股東應佔盈利1.37億元人民幣，按年增長2.68%。期內，收入173.92億元人民幣，按年上升14.41%。

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