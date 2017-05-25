重要通告 港股直擊

大眾公用(01635)宣布，委任楊國平為董事局主席；委任楊繼才為監事會主席；委任梁嘉瑋為總裁；莊建浩、楊衛標及金波為副總裁；趙瑞均為財務副總監；金波為董事會秘書；及曹菁為授權代表。

此外，集團宣布，全資附屬上海大眾嘉定污水處理向非全資子公司上海大眾融資租賃，出售位於上海市嘉定區的一期、二期及三期污水處理設備，代價1.5億元人民幣(約1.68億港元)，並予以回租，總租金為1.63億元人民幣(約1.83億港元），按季度分12期支付，另須支付手續費450萬元人民幣(約504萬港元)。

雙方亦計劃進行另一項售後回租設備的交易，代價預期亦為1.5億元人民幣，回租總租金為1.63億元人民幣。

集團稱，銷售及回租資產將為上海大眾嘉定污水處理提供即時現金流入、緩解其現金壓力、拓寬其融資渠道及為其項目資本撥付資金。

此外，為滿足集團生產經營發展的需要，及優化公司債務結構，集團提議非公開發行可交換為集團持有的大眾交通(600611.SH)A股股票的公司債券，發行規模不逾15億元人民幣。

同時，大眾公用亦提議於境內或境外發行債務融資工具，規模合計不逾60億元，期限不逾10年，集資所得擬用作滿足業務營運需要、調整公司債務結構、償還公司債務、補充流動資金或項目建設等用途。