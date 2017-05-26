即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨公布的5月議息會議紀錄顯示，差不多所有官員都同意縮減資產負債表的具體操作方法，大部分也贊同很快再作出加息行動，與市場預期聯儲局下月議息時將調高利率的看法一致，利率期貨反映6月的加息機會高達100%。

儘管金融市場已認定聯儲局下月中再次加息，但美滙指數繼續受壓，並跌穿97關口。事實上， 近期美國個別數據不濟，確實令投資者對當地經濟前景抱有戒心，其中較明顯是4月份零售銷售與消費物價指數(CPI)均差過市場預期；而美國4月份汽車銷量按月減少8.3%，並有汽車巨擘宣布全球裁員計劃，投資者擔心可能是經濟下行先兆。再者， 美國今年加息三次早已在市場預期之內，故下月加息機會高唱入雲，並未對美滙指數帶來支持。

目前不少資產價格升至偏高水平，估值甚至被「過分反映」。近期屢創新高的美股周期調整市盈率(CAPE)已升至2002年1月以來最高的29.38倍；新興市場股市亦漲至歷史高位，股票愈趨昂貴下，未來投資回報勢難重拾過去數年的美好時光，大家進行資產配置時務須更加審慎。

美元上升動力明顯減弱也有贏家，例如商品就可直接受惠。經歷數年價格調整後，普遍商品已呈回穩跡象，世界銀行(World Bank)上月底發布的《商品市場前景》報告表示，包括能源及金屬在內的商品價格將於今、明兩年持續回升。無獨有偶，高盛早前發表報告也指出，每當聯儲局啟動加息周期，往往是經濟處於「擴張」階段，商品的表現期內通常會優於其他資產。

高盛報告稱，過去30年(1988至2017年)間，美國共經歷四次加息周期，若以標普500指數、美國10年期國債和投資級別(Investment Grade)企業債券，跟標普高盛商品指數(GSCI)作比較，可發現商品在加息周期內的年度化平均回報高達19%，為一眾資產之最【圖】。

眾多商品中，工業金屬在利率上行周期的表現尤其突出，年度化平均回報為50%；相比之下，能源及貴金屬的年度化平均回報則分別只有28%及10%，某程度反映工業金屬與經濟周期的相關性甚高，投資者不妨多加關注。

值得留意的是，鑑於美國頁岩油改變了傳統石油市場的供求生態，而中國對銅、鐵礦砂等工業金屬的需求亦已大不如前，加上美國近年的加息步伐也較此前四次加息周期為慢；因此在今次利率上行階段，商品的回報率很可能與過往不盡相同。

信報投資研究部

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