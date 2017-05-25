即巿股評 港股直擊

國內及香港在遭穆迪降級後突然神勇大升202點，藍籌全日盤中幾隻重磅股，在買盤排山倒海掛入下，收市只5隻藍籌微跌，滬深指數更升逾1.5%，扭轉近日頹勢。

阿爺出招護股滙

阿爺在穆迪及渾水唱淡下發功，四大行齊齊在市場拋美元，保持人民幣強勢局面，穩定市場對滙率信心，另邊廂使國內A股收在高位，避免因評級機構及沽空機構有機可乘，相信未來幾個交易日阿爺也會維持秩序。但投資者小心螳螂捕蟬黃雀在後，因MSCI明晟於下月21日宣布會否把中國A股納入新興市場指數，早前入摩機率在五、六成以上，應屬利好消息，但今早消息指MSCI明晟在讓A股纳入前，現在計劃再會向市場諮詢意見。

龍門搬了 炒家來了

問題出現了，在這最後時段明晟於市場放出這樣訊息，意味他們已搬了龍門，或是要向中央要求更多、或聯同其他大鱷做阿爺定香港世界呢！恒指快將觸及保力加通道頂，如果入摩又再度觸礁，加上利用圖表派在旁搖旗吶喊，或許港股再度要考驗25000點支持點，建議短線持貨者減減磅，未上車者待期指結算後再打算。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢周四跟讀者分享投資心理。