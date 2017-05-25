即巿股評 港股直擊

昨日收到一封讀者來信，署名瑞年國際(02010)的小股東，內容除了表達對集團的不滿，亦提出兩個值得探討的問題。

瑞年2015年底被沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊後，股價一直「無運行」，近期多次低見0.375元的上市低位(今日收報0.38元)。留意瑞年和格勞克斯已經和解(雖然和解協議中格勞克斯不需要撤回其沽空報告)，而目前證監會指出瑞年有違規行為，這是客觀事實(值得思考為甚麼瑞年能夠成為少數與沽空機構打和的「獵物」)。

這位小股東表示自己2015年在高位3元買入瑞年，而瑞年近日以約17.5億元向曾惠浙收購超過500個藥物和保健食品銷售點，他質疑目標業務資產總值近17億元人民幣，但資產淨值只有1.37億元人民幣，而且連續兩年蝕錢，懷疑交易動機和估值，亦質疑集團何不直接派特別息予股東。

請留意這宗交易要通過股東特別大會批准方能成事，如果不批准，集團已付出2億元人民幣訂金可以全數取回。估值方面，集團稍後會發交易通函，屆時可仔細了解目標集團的情況。交易動機方面，是次交易賣方提供一年7000萬元人民幣盈利保障，對於集團今年全年業績有即時提振作用，另外格勞克斯的沽空報告中，零售網點是其中一個重點，也可理解為對症下藥。

至於為甚麼不派特別息，如小股東一定要追究的話，就要聚合持股散戶的力量，向董事會討答案，這裡想特別提出集團主席王福才持股18.28%，派息的話，他不一定反對。

第二部分的提問是後續投資部署，其持股蝕近九成，談止蝕已經沒有意義。集團如需要為收購事項的股東特別大會「收集票數」的話，股價短期或進一步下行。

瑞年早前向合資格參與者，授出1.11億股購股權，每股認購價0.55元，較近期股價有明顯溢價，似乎想提升市場信心。如這位小股東對瑞年「還有」信心，亦立心要在此股上取回多一些錢，當股價之後創新低，可考慮小量加注，稍為收回失地。最好當然是不沾手。

陳鎮強

信報投資研究部

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