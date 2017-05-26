即巿股評 港股直擊

友邦保險(01299)為泛亞地區最大的獨立上市人壽保險公司，多年來堅持多元化發展策略，現在業務分布亞洲18個地區，除了中港兩地外，亦於泰國、新加坡、韓國、馬來西亞、菲律賓及印尼等地投資。

截至今年2月底止，首季新業務價值按年增長53%至8.84億美元，延續去年的增長勢頭，亦是自2010年上市以來季度新高，若按固定滙率則增55%。友邦在今次季績報告中，未有詳細披露各地區的狀況，但簡單交代大部分地區均取得雙位數字增長。

內地業務增長迅速，活躍代理人數上升，平均代理生產力亦高於去年同期水平；香港地區亦創季度佳績，未見受內地限制客戶在港使用銀聯、Visa及MasterCard投保的影響，多個不同客戶群及分銷渠道均取得理想的新業務價值增長；馬來西亞及其他市場的新業務價值亦錄得強勁增長。

期內新業務價值利潤率49.2%，按年減少2.4個百分點，下跌主因產品組合內的分紅銷業務銷售上升。年化新保費增長62%至17.79億美元，主要由於活躍代理生產力水平顯著提升、活躍代理人數增加，以及夥伴分銷渠道錄得優秀增長所帶動。

下月倘加息利好定息收入

美國聯儲局下月加息機會偏高，預料年內仍有一次的上調利率機會。由於友邦主要投資產品為債券及保障型產品等定息收入工具。隨著債息上升，友邦定息收入將會增加，為盈利帶來額外增長。在去年底發表的全年業績報告中，友邦曾作出對利率敏感度的分析。倘若利率上升0.5%，內涵價值及新業務價值將分別提高0.35%及6.44%，對集團影響正面。

亞洲地區經濟增長勢頭持續，內需是主要動力；加上居民財富日增，促使人壽保險的滲透率提升，料友邦會繼續受惠。另外，友邦的資本水平在盈利連年增長下，累積至相當充裕的水平。憧憬今年7月公布中期業績時，或會宣布增加股息派發，亦增加其吸引力。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期友邦保險2017、2018及2019年度每股盈利為0.378元、0.422元及0.469美元，給予12個月目標價61.0港元，相當於今年預測市盈率20.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理