港股直擊 中國財經

中國政府要求三大電訊商「提速降費」，以配合國家推動經濟的政策。中移動(00941)董事長尚冰今日在股東會上，承認相關政策的確影響業績，故會採取薄利多銷策略，希望提高上客量，以抵消收入減幅。

不過，他認為真正壓力來自其他電訊商，推出一些進取月費計劃搶客，令中移動首季數據服務價格下跌30%。首席執行官李躍稱，其他電訊商推出無限上網，影響中移動高檔客市場，但他認為用戶使用數據只會有增無減，結果網絡資源成本提高，最終影響業績，這是不健康的做法。

至於今年10月1日將會取消國內長途及漫遊費用，相關影響會反映在第4季業績內。中電信(00728)早前已稱，希望提早1個月取消以搶客。中移動尚冰表示，這方面已有考慮，而目前會按照國家規定進行，因要時間更改收費系統等方面。不過，集團會爭取提早實施，若提前一個月，會令收入減少13億元。

會上有股東直言，中移動有份推動中國經濟增長，但政策影響下，削弱盈利表現，「公司不倒閉才怪」，股價較高位下跌不少，多名股東要求增加派息。尚冰表示，很明白在高位買入中移動的股東心情，但股價受到多種因素影響，而中移動營運情況良好。不過，隨着市場競爭壓力上升，中移動要為日後發展，保持現金在一定水平。

至於，中國評級遭調低，連帶中移動亦受到影響。尚冰認為中國經濟情況仍然良好，對前景有信心。由於企業評級不得好於國家，故中移動亦被調低評級，但尚冰認為此舉對集團沒有任何影響，而財務狀況亦很健康。