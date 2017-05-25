港股直擊 即巿股評

雖然評級機構穆迪先後把中港評級下調，不過中港股市今日顯著高收，當中恒指再創超過22個月新高，在「北水」今日暫停下，成交算暢旺。

隔晚美股連升第5日，恒指高開82點，甫開升幅一度收窄至63點，見25491點全日低，其後發力，升幅突破200點，上午最多升214點，中午升148點。午後恒指曾升252點，高見25680點，再創超過22個月新高，其後稍為回順。恒指收報25630點，升202點或0.8%，為2015年7月3日以來收市新高，連升5日累飆494點或2%。大市今日上升股份比例近六成，下跌比例約四成。

全日成交額822.64億元，較上日增加約121.92億元或17.4%。

國企指數收報10571點，升180點或1.7%。

恒指即月期貨收市升213點或0.84%，報25633點，高水2點。

A股午後顯著造好，滬指升1.43%；深成指升0.83%。兩市成交額約4287億元人民幣。另外，因端午節假期，「港股通」今日(5月25日)起至5月30日關閉，5月31日恢復。

歐洲三大股市最新轉向下；美國道指期貨最新升87點，報21072。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市U盤嘜高，收升1.3%；中移動(00941)升0.6%；滙控(00005)升0.4%；領展(00823)創上市新高，收市升1.6%；中銀香港(02388)亦破頂，收市升1.3%；聯想集團(00992)中午公布全年扭虧，賺5.35億美元，午後最多升6%，收市升3.7%。相反，友邦(01299)跌0.8%；東亞(00023)跌0.6%；蒙牛(02319)跌1.3%；國泰(00293)跌2%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資金融股：中資金融藍籌領漲大市，平保(02318)再創逾22個月高，收市升3.4%；國壽(02628)亦創52周高，收市升2%；建行(00939)追落後，收升1.9%；交行(03328)升1.4%。另外，招行(03968)創23個月新高，收市升5.2%，為升幅最大國指成分股；農行(01288)創52周高，收市升1.4%；太保(02601)升3.6%；太平(00966)升2%。

券商股：中資券商股表現突出，中信証券(06030)升2.7%，其A股升3.93%；廣發証券(01776)升4%，其A股升6.2%；海通證券(06837)升2.8%，其A股升2.4%；HTSC(華泰證券)(06886)升4.1%，其A股升3.1%；中國銀河(06881)升4.8%，其A股升4.1%。主打本地業務的券商跟上，海通國際(00665)升6.2%；國泰君安(01788)升6.8%；申萬宏源(00218)升12.3%；第一上海(00227)急升20.8%； 耀才(01428)升8.8%。

內房股：內房股今日續見資金追買，中國恒大(03333)見12.46元再創上市新高，收市升幅收窄至2.4%，成交額19.25億元。另外，華潤置地(01109)升3.7%，為表現最好藍籌；中海外(00688)升2.9%；萬科(02202)升3%；碧桂園(02007)再創多年新高，收市升4.6%；招商局置地(00978)升8.6%；中海宏洋(00081)升10.1%。

焦點股份

敏華控股(01999)：截至3月底止全年多賺32%，股價今早創上市新高，半日升11.1%，報7.89元，成交額2.68億元。敏華主席黃敏利表示，計劃於新一年在中國增加不少於300家門店，亦已於5月初將國內功能性沙發產品的零售價及批發價增加5%。

青島啤酒(00168)：股價收市急升12.5%，成交額1.18億元。麥格理最新上調青島啤評級至「跑贏大市」，目標價由29.6元升至37元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。