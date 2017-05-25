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今日 15:21 港股直擊 即巿股評

恒指暫時最多升252點 國指飆2%

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港股午後曾升252點，見25680點，再刷新逾22個月高位，其後稍為回順。截至下午約3時15分，恒指報25624點，升196點或0.8%，大市成交額622.59億元。

國企指數領前，一度升2%，報10564點，升173點或1.7%。

A股午後發力，滬指收市升1.43%；深成指升0.83%。

歐洲三大指數早段靠穩；美國道指期貨最新升77點，報21062。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；滙控(00005)升0.3%；中移動(00941)升0.6%。

國泰(00293)午後跌幅擴大，最新跌2%。

中資金融股領放，中國銀河(06881)升4.6%；招行(03968)升3.9%；太保(02601)升3.8%。

科網股落後，美圖(01357)跌0.3%；天鴿(01980)挫6.7%；金山(03888)無起跌；擎天軟件(01297)跌3.2%。

手機零件股表現兩極，信利(00732)跌1.6%；舜宇(02382)跌0.4%；近日波動的通達(00698)急挫6.5%；比亞迪電子(00285)跌0.8%；ASM太平洋(00522)跌3.1%相反，中興(00763)升3.8%；富智康(02038)升1.6%；高偉電子(01415)升4.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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