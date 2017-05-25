即巿股評 港股直擊

花旗聯儲局顯示下月加息已無懸念，市場亦早有心理準備，況且經濟數據一直靚仔，加息亦唔係壞事。雖然噚日穆迪下調內地及香港評級，但港股話之佢，今早隨美股造好，又創22個月新高。

恒指高開82點，雖然升幅曾收窄至63點，見過25491半日低位，但25600又有熊仔等死，大戶當然唔會放過機會，其後大市再發力升至25642點半日高位，半日最多升214點。半場恒指報收25576點，升148點；國指跑贏升134點，報收10525點。

股王即係股王，再多空軍襲擊亦冇有怕，噚日見一見過270元樓下，又大把買盤衝入去掃貨，今日股價回升，半日報收275.6元，睇嚟缸邊友已鎖定目標，一見270元樓下即衝。其他重磅股普遍造好，領展(00823)更創上市新高，中銀香港(02388)亦逼近上升高位。大笨象(00005)更係唔到70元，唔少股東等到頸都長。

股王要抖氣，大市進一步攀升靠中資金融股接力，內險股近日強勢唔使講，連唔少缸邊友望穿秋水等發力嘅內銀股，今日亦有番啲睇頭。一對內險孖寶齊創高位，平保(02318)再創逾22個月高，半日升2.1%；國壽(02628)亦創52周高，半日升1.6%。建行(00939)跟交行(03328)齊齊升逾1%。呢期表現強勁嘅招行(03968)，升勢有餘未盡，再創23個月新高，半日升4.1%，為升幅最大國指成分股。

內房股炒反彈見好要識收

自從科網股瀨嘢之後，資金流向傳統經濟股，除咗中資金融股，內房股呢期亦係追捧對象。有大摩祝福嘅恒大(03333)再創新高，其他內房股無乜邊隻唔升，暫時走勢仍然向上，應該仲可以炒多一兩日。點解阿Man話仲有一兩日炒，皆因唔少內房股喺技術走勢上只係反彈格局，並唔係好似恒大或者碧桂園(02007)咁破頂，反而升咗兩三日，開始逼近反彈阻力，如未能突破阻力，升勢或又告一段落。最重要係中央對打壓樓市從未放手，即係內房股基本面冇特別改變，純炒反彈的話，見好要識收。

內地券商股亦有追落後跡象，不過無論喺內地股市表現，又或者港股成交方面，唔見有乜理由支持券商股要大升，純粹資金追落後，今年好幾次炒到券商股個市都回調，入場炒呢個板塊要識得轉身。大市見咗25600水平，下一目標係25800-26000點，不過要突破此關唔容易，加上下周二假期，唔少缸邊友放埋星期一，自制一個長周末，呢幾日大市可能都係喺現水平整固，唔好太大期望能一步到位。下周一期指結算，或者要結算過後，港股先可以重新出發。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)