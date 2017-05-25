即巿股評 港股直擊

噚日個市確係悶到爆，本來諗住適時放走隻平安Call(14875)，但見平保5分鐘圖都確實搵唔到個靚位放生佢；成日都只係得朝早11點30分嗰轉見SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙出現嚴重超買之後，勉強叫做下晝2點5分時見到SlowSTC(14,3)%K線同%D線齊齊8字頭。若然噚日呢啲位夾生放咗佢嘅話，對比今日個勢應該都係賺少咗啫，「賺少咗好多喎！」係，我知，咁都總好過蝕掛！？算啦！

至於噚日推嘅恒指牛(69344)，雖然收回價24558點係遠啲，不過依家10點11分，恒指升穿25600點，又創22個月高位，呢隻牛證都唔使點睇啦，就當幫補一下上面的平保又好，咩都好，有錢落袋就已經好好啦。

恒指又升到上天，10天線(25330點)果然係彈床；相信依家大家都係得一個問題啫：「追升定追跌？」睇恒指牛熊證街貨圖，依家10點15分，恒指高位暫時做過25642點，即係話25600至25699點嗰堆熊仔，相當於1224張期指，有大約一半已經被食咗(計住1224/2=612張)；而對落嗰兩個100點範圍嘅熊證，即係25400至25499點，同埋25500至25599點，呢度夾埋有1133張期指，連同嗰612張嘅話，暫時有1745張期指被個市埋咗單。

再上呢，25700至25799點呢度亦都有過千張期指嘅重貨區，有1306張期指。戰友Jack話：「唔係諗著kill埋25700熊仔呱？」點解唔會？同樣用今日暫時做過嘅高位計，要個市踩入25700至25799點呢個範圍，其實只係爭58點就到，就當今日佢一下子升完係高位徘徊，假如明日再彈，順便用今日嘅時間儲多啲熊仔貨(如果你係貪心鬼而又係淡友嘅話，你會唔會買25800至25899點同埋25900至25999點呢啲極度貼價熊證？所以呢兩個位好大機會成為一下個熊證重貨區)，分分鐘明日大市彈多百零點，25700至25799點啲熊仔被滅族之餘，25800至25899點同埋25900至25999點啲熊證應該都被嚇到魂飛魄散。

「照咁睇個市咪仲有得向上爬囉，上面咁多嘢食」，都係架，但小心嘅係恒指日線圖上見到家14RSI到咗72，根據5月15日恒指日線圖14RSI都見過72，之後回三日踩返落條10天線再彈起呢個走勢為參考嘅話，就算恒指再上都可能要回一回氣先得；更何況日線圖上SlowSTC(14,3)%K線同%D線均見9字頭，或者要忍一忍手先再接力Call上去啦，恒指牛(69344)，都係噚日嗰隻，收回價24558點，街貨不算多可繼續留意；至於開Put嚟講就有啲偷雞嘅感覺，不過如果見到尾市個勢係咁搶高，搶到又係超買晒博第二日會回少少執雞嘅話，恒指熊(66619)，收回價26000點，係呀，執雞都係企遠啲呀，企得太近嗰啲唔係叫執雞，係叫尋死。

各位，明日《輪證贏家》會暫停一天，事關明日就係我公公舉行喪禮嘅日子，所以我必需要停稿一日，好好地為佢老人家作最後嘅安排；之前send過email嚟問候及關心我和我家人嘅讀者(包括擔心我何解4月底忽然失跡嘅讀者)，我再次喺度同大家講聲：收到晒！各位有心！(躹躬)。

下周一(5月29日)再見。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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