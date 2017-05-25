昨日跑出的內房股今早續見資金追買，中國恒大(03333)暫時最多升4.8%，見12.22元再創上市新高，現升3.6%，成交額已超過3億元。
佳兆業(01638)日前獲花旗恢復評級，建議「買入」，目標價2.9元，股價今早見逾一個月高，現升6.6%。
華潤置地(01109)升2.3%；中海外(00688)升1.8%；萬科(02002)升2%。
碧桂園(02007)最新報8.74元，再創多年新高，升幅5.9%。
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