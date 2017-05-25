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今日 09:24 港股直擊 即巿股評

【技術戰室】龍湖地產MACD牛差距顯著擴大

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大華繼顯(香港)策略師李惠嫻表示，龍湖地產(00960)股價昨日(24日)以大陽燭上升，一舉升越14.00元的小雙底頸線，成交增加，配合上升勢頭。

她續稱，相對強弱指數(RSI)升至73.9水平，已進入技術超買區，但尚未進入嚴重超買區。MACD顯示，牛差距顯著擴大，顯示升勢尚未完結。

李惠嫻指出，倘若股價進一步上升，下一阻力為15.00元及16.00元 。而小雙底頸線(約14.00元)已由阻力變為首級支持。

她補充，預期有關目標將在約1個月達到。

股價上日收報14.82元。

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