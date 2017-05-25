即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後，走勢反覆，全日波幅131.84點。恒指收報25428.50點，升25.35點或0.1%，成交金額700.72億元。國指收報10390.87點，跌4.41點或0.04%；上證收報3064.08點，升2.13點或0.07%。三個指數個別發展，以國指走勢轉差。

恒指以全日高位收市，但未能再創新期高位，以陽燭「T字線」收市，指數走勢偏強。不過，全日上升和下跌股份各739隻，市況未如指數般強。

穆迪下調中國主權信用評級，並下調26家中國非金融類和基礎設施類政府相關發行人的評級；另將香港評級從Aa1下調至Aa2，展望從負面調整為穩定；穆迪確認澳門Aa3評級。

中國財政部指穆迪高估了中國經濟面臨的困難；發改委表示，中國總槓桿率水平居中且正趨於穩定，企業降槓桿不會增大銀行風險。香港政府不認同穆迪下調評級做法，稱穆迪忽略了香港良好的經濟基礎，穩健的銀行系統，完善的金融監管制度以及健康的財政狀況。

中國財政部稱，1至4月國有企業利潤總額同比成長24.8%，煤炭、鋼鐵、有色等去年同期虧損的行業持續保持盈利。

美國聯儲局公布的5月份FOMC政策會議紀要顯示，多數決策者認為再次收緊貨幣政策很快成為合適之舉，並支持逐步縮表。聯邦基金利率期貨反映6月的加息機會為100%。《華盛頓郵報》報道，特朗普政府正在起草將公共資產私有化計劃，其中包括機場、橋梁和高速公路休息站，以幫助支付總額高達1萬億美元的基建計劃。

美股三大指數向好，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力參考為保歷加通道頂部 (約25644)。

個股介紹：

東風集團(00489)的主要業務為在中國從事製造及銷售商用車(包括貨車和客車)和乘用車(包括轎車、MPV和SUV)。另亦從事發動機、汽車零部件和裝備的製造，以及與汽車相關的業務。

集團早前公布，4月乘用車銷售量20.39萬部，按年下跌2%，首四個月銷售量83.32萬部，按年增長3%。4月商用車銷量4.02萬部，按年增長24%，首四個月銷售量14.05萬部，上升24%。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率5.17倍，周息率2.97%。股份上日收報8.79元，上望9.42元，止損設於8.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。