重要通告 港股直擊

偉仕控股(00856)宣布，與清華控股全資附屬清控資產管理，及其聯繫公司清石資產成立合資公司，業務包括提供圍繞科技行業的供應鏈金融、消費金融、新零售和產業併購與投資等。

合資公司投資承擔總額10億元人民幣，註冊資本5億元人民幣(約6億港元)。集團將持股45%，在7月底前出資2.25億元人民幣(約2.7億港元)，擬以內部資源撥付。

清華控股為中國一間國有企業，由北京的清華大學控制，主要從事資訊科技行業、生命科學行業、金融行業、能源與資源行業的業務；而清石資產主要提供資產及投資管理服務。